Gorakhpur News : DCRB में तैनात सिपाही ने शादी के 14 दिन बाद ‘दुल्हन’ का किया कत्ल, चाकू से गोदकर पत्नी को मार डाला

बस्ती। यूपी के बस्ती जिले में डीसीआरबी में तैनात सिपाही (Constable Posted in DCRB) ने सब्जी काटने वाली चाकू से गोदकर अपनी 22 वर्षीय पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अभी 14 दिन पहले ही मुंडेरवा थानाक्षेत्र के पकरीचंदा दूबे गांव निवासी माया निषाद (Maya Nishad) से गायत्री मंदिर (Gayatri Mandir) में शादी की थी।

गोरखपुर जिले के खोराबार थाने के तरकुलही निवासी आरोपी गामा निषाद (Gama Nishad) को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। एसपी अभिनंदन ने बताया कि शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद चल रहा था। कोतवाली थाना इलाके के अंतर्गत भुअर निरंजनपुर मोहल्ले में राजकुमार गौतम के घर में जनपदीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो (DCRB) में तैनात कांस्टेबल गामा निषाद (Gama Nishad) किराए पर कमरा लेकर रहता था।

27 जुलाई को मुंडेरवा थाना इलाके के पकरीचंदा गांव निवासी माया गोंड (Maya Gond) से गायत्री मंदिर में शादी की थी। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में अपनी पत्नी को सब्जी काटने वाले चाकू से पेट में कई वार कर दिए। हत्या के बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर एसपी, एएसपी, सीओ सिटी सहित अन्य अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंच गए। शव कब्जे में लेकर मायके वालों को सूचना दी। उसके पिता गिरधारी लाल गौड़ (Father Girdhari Lal Gaur) मौके पर पहुंचे। उसकी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में धारदार हथियार से हत्या करने का केस दर्ज किया गया है।