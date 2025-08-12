  1. हिन्दी समाचार
  2. अन्य खबरें
  3. Gorakhpur News : DCRB में तैनात सिपाही ने शादी के 14 दिन बाद ‘दुल्हन’ का किया कत्ल, चाकू से गोदकर पत्नी को मार डाला

Gorakhpur News : DCRB में तैनात सिपाही ने शादी के 14 दिन बाद ‘दुल्हन’ का किया कत्ल, चाकू से गोदकर पत्नी को मार डाला

यूपी के बस्ती जिले में डीसीआरबी में तैनात सिपाही (Constable Posted in DCRB) ने सब्जी काटने वाली चाकू से गोदकर अपनी 22 वर्षीय पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अभी 14 दिन पहले ही मुंडेरवा थानाक्षेत्र के पकरीचंदा दूबे गांव निवासी माया निषाद (Maya Nishad)  से गायत्री मंदिर (Gayatri Mandir) में शादी की थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बस्ती। यूपी के बस्ती जिले में डीसीआरबी में तैनात सिपाही (Constable Posted in DCRB) ने सब्जी काटने वाली चाकू से गोदकर अपनी 22 वर्षीय पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अभी 14 दिन पहले ही मुंडेरवा थानाक्षेत्र के पकरीचंदा दूबे गांव निवासी माया निषाद (Maya Nishad)  से गायत्री मंदिर (Gayatri Mandir) में शादी की थी।

पढ़ें :- Janmashtami2025: जन्माष्टमी पर दिखना है एलिगेंट , तो ये आउटफिट्स हैं बेस्ट ऑप्शन! म‍िलेगा राधा-कृष्‍ण जैसा लुक

गोरखपुर जिले के खोराबार थाने के तरकुलही निवासी आरोपी गामा निषाद (Gama Nishad) को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। एसपी अभिनंदन ने बताया कि शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद चल रहा था। कोतवाली थाना इलाके के अंतर्गत भुअर निरंजनपुर मोहल्ले में राजकुमार गौतम के घर में जनपदीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो (DCRB) में तैनात कांस्टेबल गामा निषाद (Gama Nishad)  किराए पर कमरा लेकर रहता था।

27 जुलाई को मुंडेरवा थाना इलाके के पकरीचंदा गांव निवासी माया गोंड (Maya Gond) से गायत्री मंदिर में शादी की थी। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में अपनी पत्नी को सब्जी काटने वाले चाकू से पेट में कई वार कर दिए। हत्या के बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर एसपी, एएसपी, सीओ सिटी सहित अन्य अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंच गए। शव कब्जे में लेकर मायके वालों को सूचना दी। उसके पिता गिरधारी लाल गौड़ (Father Girdhari Lal Gaur) मौके पर पहुंचे। उसकी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में धारदार हथियार से हत्या करने का केस दर्ज किया गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Janmashtami2025: जन्माष्टमी पर दिखना है एलिगेंट , तो ये आउटफिट्स हैं बेस्ट ऑप्शन! म‍िलेगा राधा-कृष्‍ण जैसा लुक

Janmashtami2025: जन्माष्टमी पर दिखना है एलिगेंट , तो ये आउटफिट्स हैं बेस्ट...

Gorakhpur News : DCRB में तैनात सिपाही ने शादी के 14 दिन बाद 'दुल्हन' का किया कत्ल, चाकू से गोदकर पत्नी को मार डाला

Gorakhpur News : DCRB में तैनात सिपाही ने शादी के 14 दिन...

हाथी के बाड़े में गिरा बच्चा, सूंड से उठा कर बच्चे को दिया मां की गोद में

हाथी के बाड़े में गिरा बच्चा, सूंड से उठा कर बच्चे को...

अब हर शनिवार बंद रह सकतें हैं बैंक, सरकार कर रही है विचार

अब हर शनिवार बंद रह सकतें हैं बैंक, सरकार कर रही है...

इस मुस्लिम देश में भी पूजे जाते है भगवान श्री कृष्ण, धूमधाम से मनाई जाती है जन्माष्टमी

इस मुस्लिम देश में भी पूजे जाते है भगवान श्री कृष्ण, धूमधाम...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिबू सोरेन के निधन पर जताया दुख, आदिवासी अंदोलन को शिबू ने दिलाई थी राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिबू सोरेन के निधन पर जताया दुख, आदिवासी...