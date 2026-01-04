सरकार को बस पैसे से मतलब, ग़रीब युवाओं के भविष्य से नहीं, 69 में 48 फ़र्ज़ी...अभ्युदय योजना का फ़र्ज़ीवाड़ा आया सामने: ​अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभ्युदय योजना में घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि, इस घोटाले की जांच इस दृष्टिकोण से भी की जाए कि कहीं ये पीडीए समाज के बच्चों के साथ कोई जानी-समझी साज़िश तो नहीं हो रही है कि वो दोयम दर्जे की कोचिंग के शिकार होकर परीक्षाएं पास ही न कर पायें और उन्हें नौकरी ही न देनी पड़े।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 69 में 48 फ़र्ज़ी… अभ्युदय योजना का फ़र्ज़ीवाड़ा सामने आया। जब सही नहीं हुआ बंटवारा, तो कह रहे हैं हुआ घोटाला…बात ये नहीं है कि आप करोड़ों की वसूली करेंगे, असल बात ये है कि ऐसे फ़र्ज़ी लोगों के भरोसे जो विद्यार्थी-अभ्यर्थी पढ़ाई कर रहे थे, उनके भविष्य का क्या होगा। सरकार को बस पैसे से मतलब है, ग़रीब युवाओं के भविष्य से नहीं।

इस घोटाले की जांच इस दृष्टिकोण से भी की जाए कि कहीं ये पीडीए समाज के बच्चों के साथ कोई जानी-समझी साज़िश तो नहीं हो रही है कि वो दोयम दर्जे की कोचिंग के शिकार होकर परीक्षाएं पास ही न कर पायें और उन्हें नौकरी ही न देनी पड़े। भाजपा नौकरी न देने के लिए कुछ भी कर सकती है क्योंकि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं।