  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. आज CEC ज्ञानेश कुमार और SIR के खिलाफ इंडिया गठबंधन की महारैली : सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 200 से ज्यादा CCTV से निगरानी

आज CEC ज्ञानेश कुमार और SIR के खिलाफ इंडिया गठबंधन की महारैली : सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 200 से ज्यादा CCTV से निगरानी

INDIA Alliance Rally Today : आज देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली होने वाली है। यह रैली चुनाव में कथित गड़बड़ी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित की जा रही है। 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली में शामिल होने के लिए देशभर से विपक्षी नेता और उनके समर्थक पहुंच रहे हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

INDIA Alliance Rally Today : आज देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली होने वाली है। यह रैली चुनाव में कथित गड़बड़ी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित की जा रही है। ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली में शामिल होने के लिए देशभर से विपक्षी नेता और उनके समर्थक पहुंच रहे हैं।

पढ़ें :- INDIA Alliance Mega Rally : राहुल गांधी की प्रदर्शनकारियों से अपील- प्रोटेस्ट के साथ में थोड़ी सी खरीदारी भी कीजिए ताकि दिल्ली के व्यापारियों का फायदा हो

कांग्रेस के नेतृत्व में आयोजित होने वाली इस रैली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत तमाम नेता शामिल होने वाले हैं। विपक्ष का दावा है कि इस महारैली में 10 लाख लोग शामिल होने वाले हैं। इस बीच, राम लीला मैदान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है।

रैली के बारे में, डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर ने कहा, “हमने पूरे इलाके को 200 से 250 सीसीटीवी कैमरों से कवर किया है। आयोजकों का अपना कंट्रोल रूम भी है, और हम पूरे इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “रामलीला मैदान में सुरक्षा के लिहाज से, आयोजकों ने कई घेरे (enclosures) बनाए हैं, जिनके अंदर हमारे पुलिसकर्मी तैनात हैं। इन घेरों के बीच रास्ते भी हैं, जहाँ सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमारे पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।”

डीसीपी सेंट्रल ने आगे बताया कि कई स्वयंसेवक भी मौजूद हैं—जिनमें ‘सेवा दल’, सिविल डिफेंस कमिटी के सदस्य और स्थानीय रेजिडेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हैं—जो हमारी मदद कर रहे हैं। वे आस-पास की सड़कों पर भीड़ को संभालने में हमारी सहायता कर रहे हैं…”

पढ़ें :- आजम खान के रामपुर जेल से बाहर आते ही ED ने किया गिरफ्तार , पूछताछ के लिए ले गई अपने साथ, बोले -मुसलमान होने की सजा है
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बढ़ती उम्र में क्यों घटती है मांसपेशियों की ताकत? नई रिसर्च में सामने आया चौंकाने वाला कारण

बढ़ती उम्र में क्यों घटती है मांसपेशियों की ताकत? नई रिसर्च में...

आज CEC ज्ञानेश कुमार और SIR के खिलाफ इंडिया गठबंधन की महारैली : सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 200 से ज्यादा CCTV से निगरानी

आज CEC ज्ञानेश कुमार और SIR के खिलाफ इंडिया गठबंधन की महारैली...

आजम खान के रामपुर जेल से बाहर आते ही ED ने किया गिरफ्तार , पूछताछ के लिए ले गई अपने साथ, बोले -मुसलमान होने की सजा है

आजम खान के रामपुर जेल से बाहर आते ही ED ने किया...

ठंड आते ही दिल्ली की हवा में घुल जाती है इन फूलों की खुशबू, लेकिन नाम है ‘शैतान का पेड़!' कहानी सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे

ठंड आते ही दिल्ली की हवा में घुल जाती है इन फूलों...

हरीश रावत ने फतवा जारी करने वाले मौलाना की लगाई क्लास, सारा अली के मंदिर दर्शन का किया समर्थन,बोले- ऐसी असहिष्णुता देश को कहां ले जाएगी?

हरीश रावत ने फतवा जारी करने वाले मौलाना की लगाई क्लास, सारा...

Gold-Silver Price Crash : एक झटके में 7200 रुपये तक टूटी चांदी, 1.80 लाख के बॉर्डर पर पहुंची, देखें का सोने का ताजा भाव

Gold-Silver Price Crash : एक झटके में 7200 रुपये तक टूटी चांदी,...