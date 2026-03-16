  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. आरसीबी के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL मैच होस्ट करने की मिली परमिशन

आरसीबी के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL मैच होस्ट करने की मिली परमिशन

IPL Matches in M. Chinnaswamy Stadium : आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है। जिससे पहले एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैचों के आयोजन को लेकर सस्पेंस था, लेकिन कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को कर्नाटक सरकार से आधिकारिक अनुमति मिल गयी है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच सीजन का पहला मैच खेला जाएगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

IPL Matches in M. Chinnaswamy Stadium : आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है। जिससे पहले एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैचों के आयोजन को लेकर सस्पेंस था, लेकिन कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को कर्नाटक सरकार से आधिकारिक अनुमति मिल गयी है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच सीजन का पहला मैच खेला जाएगा।

पढ़ें :- एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल से प्रस्तावित विजय हजारे ट्रॉफी मैच सुरक्षा कारणों से रद्द, पुलिस ने नहीं दी अनुमति

क्रिकबज के अनुसार, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी संतोष मेनन ने इस बात की पुष्टि है कि एक्सपर्ट कमेटी, जो 13 मार्च को इंस्पेक्शन और मॉक डेमोंस्ट्रेशन के बाद वेन्यू पर किए गए इंफ्रास्ट्रक्चरल बदलावों से संतुष्ट थी, उसने कर्नाटक सरकार को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद सरकार ने केएससीए को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल मैच आयोजित करने के लिए हरी झंडी दे दी।

केएससीए ने एक मीडिया रिलीज़ में कहा, “हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज पहले विधान सौध में कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी और केएससीए, आरसीबी और एनडीए के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान, एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में की गई तैयारियों और नियमों के पालन के उपायों के बारे में बताया गया था।”

गौरतलब है कि पिछले सीजन आरसीबी की जीत के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गयी थी। इसके बाद इस वेन्यू पर मैचों के आयोजनों को लेकर संकट के बादल घिरे रहे हैं। चर्चा यह भी रही थी कि आरसीबी के मैच किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किए जा सकते हैं। फिलहाल, कर्नाटक सरकार से अनुमति मिलने के बाद सभी अटकलों पर विराम लग गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आरसीबी के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL मैच होस्ट करने की मिली परमिशन

आरसीबी के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL मैच...

Video-विराट कोहली ने रोहित-सहवाग को 'इग्नोर' कर इस खिलाड़ी को बताया टी20 क्रिकेट का महान बल्लेबाज

Video-विराट कोहली ने रोहित-सहवाग को 'इग्नोर' कर इस खिलाड़ी को बताया टी20...

'श्रेयस अय्यर को रिलीज करके KKR ने बड़ी गलती की, अब उनके पास IPL जिताने वाला कप्तान नहीं...' अनिल कुंबले का बड़ा बयान

'श्रेयस अय्यर को रिलीज करके KKR ने बड़ी गलती की, अब उनके...

क्रिकेटर अमित मिश्रा पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- ससुराल वाले करते थे उत्पीड़न, आत्महत्या का बनाते थे दबाव

क्रिकेटर अमित मिश्रा पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- ससुराल वाले...

मुंबई एयरपोर्ट पर पत्नी के साथ दिखे क्रिकेटर विराट कोहली, आठ साल बॉलीवुड में वापसी करने जा रही है अनुष्का शर्मा

मुंबई एयरपोर्ट पर पत्नी के साथ दिखे क्रिकेटर विराट कोहली, आठ साल...

RR New Captain : रियान पराग होंगे राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान, IPL 2026 में संभालेंगे कमान

RR New Captain : रियान पराग होंगे राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान,...