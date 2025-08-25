लखनऊ पहुंचे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का हुआ भव्य स्वागत, डेढ़ साल बाद बेटे से मिलकर भावुक हुईं मां

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एयरपोर्ट पहुंचकर शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया। इसके बाद शुभांशु एयरपोर्ट से गेस्ट हाउस जाने के लिए निकले, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।

इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया है। उन्होंने कहा कि, आज लखनऊ के लिए एक बड़ा दिन है। भारत के सपूत, लखनऊ के सपूत लखनऊ में कदम रखा है। जब से वह अंतरिक्ष से धरती पर लौटे हैं, लखनऊ के लोग बेसब्री से उनके आगमन का इंतजार कर रहे थे। आज आखिरकार वह क्षण आ ही गया। हम शुभांशु शुक्ला का गर्मजोशी और प्रेम से स्वागत करते हैं।

CMS पहुंचे शुभांशु

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला गोमती नगर स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पहुंचे हैं। वहां उनका सम्मान किया गया। इसके साथ ही वहां के छात्रों ने शुभांशु शुक्ला का ग्रैंड वेलकम किया। अलग-अलग प्रस्तुतियां दीं। उनके स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर शुभांशु भी कभी हाथ हिलाकर तो कभी हाथ जोड़कर बच्चों के अभिनंदन का जवाब देते रहे।

स्वागत के लिए सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरे लोग

राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही रूक-रूक कर बारिश हो रही है। इसके बाद भी शुभांशु शुक्ला के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान उनके साथ गाड़ी पर सुषमा खर्कवाल, उनके माता-पिता, पत्नी और बेटा मौजूद रहा।

भावुक हुई मां

अंतरिक्ष से लौटने के बाद शुभांशु पहली बार राजधनी लखनऊ पहुंचे, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। वहीं, करीब डेढ़ साल बाद बेटे से मिलकर शुभांशु के मां भावुक भी हो गए।