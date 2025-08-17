ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला लौटे भारत, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और CM रेखा गुप्ता ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत

Shubhanshu Shukla arrived back in India: ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारत वापस आ गए हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर शुभांशु की पत्नी कामना शुक्ला और उनके बेटे भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। शुभांशु शुक्ला नासा के एक्सिओम-4 अंतरिक्ष मिशन के पायलट थे, जिसने 25 जून को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। वह 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौटे।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “भारत के लिए गौरव का क्षण! इसरो के लिए गौरव का क्षण! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे संभव बनाने वाली सरकार के प्रति कृतज्ञता का क्षण। भारत का अंतरिक्ष गौरव भारत की धरती को छू रहा है… माँ भारती के प्रतिष्ठित सपूत, गगनयात्री शुभांशु शुक्ला आज तड़के सुबह दिल्ली पहुँच रहे हैं। उनके साथ, समान रूप से कुशल ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर भी हैं, जो भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के मिशन के लिए भारत के नामित बैकअप थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, इसरो के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन और बाद में छात्रों के एक समूह द्वारा स्वागत किए जाने पर नई दिल्ली हवाई अड्डे पर दोनों का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।”