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गुजरात: प्रेमी जोड़े ने पेड़ से लटक कर की खुदकुशी, महिला शादीशुदा थी

प्रेमी जोड़े ने पेड़ से लटक के की खुदकुशी, महिला शादीशुदा थीगुजरात के गांधीनगर जिले के मोटा चिलोडा क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। यहां एक प्रेमी जोड़े के शव खेत में आम के पेड़ से लटके मिलने से सनसनी फैल गई। घटना सामने आते ही गांव में भारी भीड़ जुट गई और लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी..

By हर्ष गौतम 
Updated Date

गुजरात:  प्रेमी जोड़े ने पेड़ से लटक के की खुदकुशी, महिला शादीशुदा थीगुजरात के गांधीनगर जिले के मोटा चिलोडा क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। यहां एक प्रेमी जोड़े के शव खेत में आम के पेड़ से लटके मिलने से सनसनी फैल गई। घटना सामने आते ही गांव में भारी भीड़ जुट गई और लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि चिलोडा गांव के पास एक सरकारी बोरवेल के नजदीक स्थित खेत में सुबह जब ग्रामीण अपने काम से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर पेड़ से लटके दो शवों पर पड़ी। यह दृश्य देखकर लोग घबरा गए और तुरंत स्थानीय पुलिस को खबर दी गई। सूचना मिलते ही चिलोडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

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पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतक युवक और महिला के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। दोनों एक-दूसरे के संपर्क में थे और अक्सर मिलते थे। बताया जा रहा है कि महिला शादीशुदा थी, जबकि युवक का पहले ही तलाक हो चुका था।

प्रेम संबंध को लेकर दोनों परिवारों में तनाव की बात भी सामने आ रही है। पुलिस को शक है कि सामाजिक और पारिवारिक दबाव के चलते दोनों ने यह कदम उठाया हो सकता है। हालांकि, अभी तक किसी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों परिवारों से पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस घटना के पीछे कोई और वजह या दबाव तो नहीं था। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में शोक और चर्चा का माहौल बना हुआ है।

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