Guna Puppy Cruelty Video : इंसान बना ‘जानवर’ वीडियो देख दहल गए सिंधिया, शिवराज बोले- ऐसे अपराध पर होगी कठोर कार्रवाई

ग्वालियर/गुना। मध्य प्रदेश के गुना जिले में बेजुबान के साथ हैवनियत का एक वीडियो ‎वायरल ‎‎हुआ है, इसमें एक शख्स कुत्ते के ‎‎बच्चे को जमीन पर पटकते और फिर ‎उसे पैरों से कुचलते हुए दिख रहा है। वीडियो ‎वायरल होते ही सोशल मीडिया ग्रुप्स पर लोगों की‎ भारी नाराजगी सामने आने लगी। वायरल हुए इस वीडियो को देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। लोगों ने कहा कि बेजुबान ‎‎जानवर के साथ इस तरह क्रूरता ‎करने वाले शख्स पर सख्त‎ कार्रवाई होना चाहिए।

कुत्ते के बच्चे को पैरों से कुचल कर मारा

वायरल हुआ वीडियो मध्य प्रदेश के गुना जिले की राधा कॉलोनी का बताया जा रहा है। घटना जिस जगह‎ हुई। वहां लगे CCTV कैमरे में ‎पूरा मामला रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आरोपी युवक एक दुकान के सामने बैठकर कुछ खा रहा है। इतने में कुत्ते के दो बच्चे वहां आते हैं। ‎उनमें से एक उस शख्स के पास‎ पहुंच जाता है। पहले आरोपी उसे उठाकर जोर से दूर फेंकता है और फिर उसके पास पहुंच कर पैरों से कुचलकर उसे मार देता है।

This is horrifying and disturbing. There is no doubt that the man should be penalised for this barbarism. @ChouhanShivraj Ji, may please see.

— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) December 10, 2023