दिलजीत दोसांझ पर गुरु रंधावा और मीका सिंह ने कसा तंजा ,बताया फेक सिंगर

मुंबई। ‘सरदार जी 3’में पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेकर विवादों में घिरे हुए पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ की मुश्किलें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी तक सिर्फ जनता के अंदर ही आक्रोश दिख रहा है लेकिन अब तो FWICE के एक्शन लेने बाद कुछ सिंगर भी दिलजीत के विपक्ष में उतर गए हैं। इसिलए इस फिल्म को भारत में बैन कर दिया गया है,लेकिन ये फिल्म विदेशों में रिलीज होगी। दिलजीत को लेकर अब फेमस सिंगर मीका सिंह और गुरु रंधावा ने भी अपना रिएक्शन दिया है।

जानिये कब से शुरू हुआ ये विवाद?

22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। भारतीय सरकार ने पाकिस्तानी स्टार्स के आने पर पूरी तरह बैन लगा दिया। इसके बाद भारत ने ‘ऑपेरशन सिन्दूर’ किया। इसका विरोध ‘सनम तेरी कसम’की एक्ट्रेस मावरा होकेन समेत कई पाकिस्तानी स्टार्स ने किया और काफी उल्टा सीधा कहा। इसमें हानिया आमिर भी काफी चर्चाओं में थी। इसके बाद दिलजीत के फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसमें लोग पाकिस्तानी एक्टर्स हानिया आमिर को देखकर दिलजीत की काफी आलोचना कर रहे हैं। यहां तक कि लोगों ने दिलजीत को गद्दार भी कह दिया है।

अगर फिल्म नहीं हुई रिलीज तो डायरेक्टर का होगा बड़ा नुक्सान: दिलजीत दोसांझ

इस विवाद के बाद दिलजीत ने कहा कि अगर ये फिल्म नहीं रिलीज हुई तो डायरेक्टर का भारी नुक्सान होगा। अगर बात है फिल्म की शूटिंग की तो फिल्म की शूटिंग पहलगाम अटैक से पहले हुआ था। इसके बाद दिलजीत को अपना पक्ष रखने के बात पर भी काफी निंदा हो रही है।

गुरु रंधावा ने दिया अपना स्टेटमेंट

Lakh pardesi hoyieee

Apna desh nhi bhandi daa

Jehre mulk da khayie

us da bura nhi mangi da

Even if now your citizenship is not indian but you were born here pls remember this.

This country made great artists and we all are proud of it.

Pls be proud of where you were born.…

