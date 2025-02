ज्ञानेश कुमार गुप्ता होंगे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, धारा 370 और राम मंदिर मुद्दे से रहा नाता

Who is the new Chief Election Commissioner?: ज्ञानेश कुमार गुप्ता देश के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। वह मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। कानून मंत्रालय ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को सोमवार (17 फरवरी, 2025) को अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया। वह इलेक्शन कमीशन (ईसी) के सदस्यों की नियुक्ति पर नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले सीईसी हैं।