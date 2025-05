लालू परिवार में फिर से आयी खुशियां! तेजस्वी यादव दूसरी बार बनें पिता

Tejashwi Yadav became father of a son: आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का परिवार हाल ही में काफी सुर्खियों में रहा है। लालू ने पिछले दिनों बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को पार्टी और परिवार से अलग कर दिया है। जिसके बाद तेजप्रताप के कथित अफेयर को लेकर लालू परिवार की नाराजगी खुलकर सामने आयी थी। इस बीच आरजेडी प्रमुख के परिवार में एक बार फिर खुशियां लौट आयी हैं। दरअसल, लालू के छोटे बेटे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बनें है।

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खुद पिता बनाने की खुशी साझा की है। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘सुप्रभात! आखिरकार इंतजार खत्म हुआ! हमारे नन्हे बेटे के आगमन की घोषणा करते हुए बहुत आभारी, धन्य और प्रसन्न हूं। जय हनुमान!’ बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने कोलकाता में बेटे को जन्म दिया है। वह पहले से ही कोलकाता में मौजूद थे। वहीं, तेजस्वी के पिता लालू और मां राबड़ी देवी एक दिन पहले ही कोलकाता पहुंचे थे।

