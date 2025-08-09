  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. Happy Rakshabandhan: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की दी शुभकामनाएं

Happy Rakshabandhan: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की दी शुभकामनाएं

Happy Rakshabandhan 2025: देश में आज (9 अगस्त) भाई-बहन के बीच अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी को रक्षाबंधन की बधाई दी है। रक्षाबंधन के दिन बहने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों की आजीवन रक्षा करने का वचन देते हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Happy Rakshabandhan 2025: देश में आज (9 अगस्त) भाई-बहन के बीच अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी को रक्षाबंधन की बधाई दी है। रक्षाबंधन के दिन बहने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों की आजीवन रक्षा करने का वचन देते हैं।

पढ़ें :- 'हम ट्रंप के पैसों से गुज़ारा नहीं कर रहे, देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि-आधारित आर्थिक व्यवस्था लागू हो...' कांग्रेस सांसद की सरकार से अपील

रक्षाबंधन के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘रक्षा बंधन के पावन अवसर पर, मैं भारत और विदेश में रह रहे सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।’ इसके साथ ही उन्होंने एक बधाई संदेश जारी किया है। जिसमें राष्ट्रपति ने कहा, “रक्षा बंधन के पावन अवसर पर, मैं भारत और विदेश में रह रहे सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। रक्षा बंधन का यह पावन पर्व भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, जो समाज में सद्भाव और सहयोग की भावना को बढ़ाता है। यह पर्व हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों को सहेजने का अवसर प्रदान करता है।”

पढ़ें :- अखिलेश ने PM मोदी पर कसा तंज, बोले- भाजपा को 10 साल पहले ही किसानों, कृषि और डेयरी उत्पादों के हितों की चिंता करनी चाहिए थी

उन्होंने आगे कहा, “यह पर्व माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का संदेश देता है। आइए, इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर एक समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प लें, जहां हर महिला सुरक्षित हो और राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके।” वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, “सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की अनेकानेक शुभकामनाएं।”

पढ़ें :- भारत अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं रहा, अगले 24 घंटे में बढ़ाएंगे टैरिफ : डोनाल्ड ट्रंप

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Happy Rakshabandhan: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की दी शुभकामनाएं

Happy Rakshabandhan: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को...

Kulgam 2 Soldiers Martyred: कुलगाम एनकाउंटर में 2 जवान शहीद और एक आतंकी का शव बरामद, ऑपरेशन जारी

Kulgam 2 Soldiers Martyred: कुलगाम एनकाउंटर में 2 जवान शहीद और एक...

"हर घर तिरंगा" कार्यक्रम देशभक्ति एवं गौरव के जन-भागीदारी आंदोलन के रूप...

UP News : मौलाना शहाबुद्दीन, बोले- फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' से फैल सकता है सांप्रदायिक तनाव, प्रतिबंध लगाने की मांग

UP News : मौलाना शहाबुद्दीन, बोले- फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' से फैल सकता...

बिना अधिकार के राहुल गांधी से शपथपत्र मांगना गलत, CEO  से कई बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग :  अमिताभ ठाकुर

बिना अधिकार के राहुल गांधी से शपथपत्र मांगना गलत, CEO  से कई...

ठाकुर जानकी वल्लभ लाल ने दिए भव्य फूलबंगले में दर्शन, गुरुदेव के तिरोभाव महोत्सव में संतों ने दी श्रद्धांजलि

ठाकुर जानकी वल्लभ लाल ने दिए भव्य फूलबंगले में दर्शन, गुरुदेव के...