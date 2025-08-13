Har Ghar Tiranga: सीएम योगी ने लखनऊ में की ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरुआत, दोनों डिप्टी CM के साथ ली सेल्फी

Lucknow Har Ghar Tiranga Campaign: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले लखनऊ में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरुआत की। उन्होंने इसे राष्ट्रीय गौरव और स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बताया। जनसमूह को संबोधित करते हुए, आदित्यनाथ ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभक्ति के संदेश को घर-घर पहुँचाने के आह्वान के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है।

स्वतंत्रता दिवस से दो दिन पहले कालिदास मार्ग पर आयोजित इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई राज्य के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम योगी ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ सेल्फी भी ली। वहीं, कार्यक्रम में उन्होंने कहा, “हमारा देश आजादी के 78 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पिछले 10 वर्षों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव प्रगाढ़ता के साथ हर जन तक, हर घर तक पहुंचे, यह ‘हर घर तिरंगा’ और ‘तिरंगा यात्रा’ से हम सब देख रहे हैं। यह ‘तिरंगा यात्रा’, मात्र यात्रा नहीं है। यह भारत माता, भारतीय महापुरुषों, क्रांतिकारियों, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है।”

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, “हर घर में झंडा फहराने के उद्देश्य से ‘तिरंगा यात्रा’ शुरू हो गई है। 15 अगस्त को दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश की 14 लखपति दीदियों को आमंत्रित किया गया है।”

सीएम योगी ने कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है। उन्होंने लिखा, ‘हर घर तिरंगा’ अभियान (13-15 अगस्त, 2025) के शुभारंभ अवसर पर आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी (@narendramodi) जी के आह्वान पर पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीयता का यह भाव, प्रगाढ़ता के साथ हर जन तक, हर घर तक पहुंचा है। यह तिरंगा यात्रा भारत माता, हमारे महापुरुषों, क्रांतिकारियों और वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता है। आइए, हम सभी #HarGharTiranga अभियान के साथ जुड़ें और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी https://harghartiranga.com पर भी अपलोड करें।आजादी के पर्व की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं!”