हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा- बिहार की जनता 20 साल के खराब शासन के लिए कर रही है वोट

कांग्रेस नेता हरीश रावत ने गुरुवार को कहा कि बिहार परिवर्तन के लिए मतदान कर रहा है। लोग 20 साल के खराब शासन और बढ़ती बेरोजगारी से थक चुके हैं। रावत ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के संयुक्त अभियान का प्रभाव मतदाताओं के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

पटना। कांग्रेस नेता हरीश रावत (Congress leader Harish Rawat) ने गुरुवार को कहा कि बिहार परिवर्तन के लिए मतदान कर रहा है। लोग 20 साल के खराब शासन और बढ़ती बेरोजगारी से थक चुके हैं। रावत ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (Rahul Gandhi and Tejashwi Yadav) के संयुक्त अभियान का प्रभाव मतदाताओं के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि बिहार 20 साल के कुशासन से तंग आ चुका है। बेरोजगारी वहां चरम पर है। बिहार इन मुद्दों के खिलाफ मतदान कर रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से प्रचार किया है उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए राज्य के 18 जिलों के 121 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान चल रहा है, जिसमें लगभग 3.75 करोड़ मतदाता और 243 सीटें शामिल हैं। भारत के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में दोपहर एक बजे तक 42.31 प्रतिशत मतदान हुआ। 18 जिलों में गोपालगंज में सबसे अधिक 46.73 प्रतिशत मतदान हुआ, उसके बाद लखीसराय में 46.37 प्रतिशत और बेगूसराय में 46.02 प्रतिशत मतदान हुआ। वहीं सुरक्षा कारणों से कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। पहला चरण कई वरिष्ठ नेताओं के भाग्य का फैसला करेगा, जिसमें राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव, भाजपा नेता सम्राट चौधरी और मंगल पांडे और जेडीयू के श्रवण कुमार और विजय कुमार चौधरी शामिल हैं। तेज प्रताप यादव भी पहले चरण में मैदान में हैं। 2020 में मतदान तीन चरणों में हुआ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने 125 सीटें हासिल कीं, जबकि विपक्षी महागठबंधन (एमजीबी) ने 110 सीटें जीतीं।

