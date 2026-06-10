लॉर्ड्स टेस्ट का धमाका: जो रूट की बादशाहत खत्म, हैरी ब्रूक बने दुनिया के नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज,गिल ने लगायी छलांग

से उतारकर टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर वन की पोजीशन पर कब्जा कर लिया है।

लॉर्ड्स की मुश्किल पिच पर जहां दिग्गज बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, वहीं ब्रूक ने पहली पारी में 56 रनों की जुझारू और मैच जिताऊ अर्धशतकीय पारी खेली। दूसरी ओर, पूर्व नंबर-1 जो रूट इस मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे और केवल 1 व 8 रन ही बना सके। इस खराब प्रदर्शन का खामियाजा रूट को भुगतना पड़ा और वे सीधे तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। ब्रूक इससे पहले दिसंबर 2024 में भी नंबर-1 का स्वाद चख चुके हैं।

रैंकिंग में बड़े उलटफेर: हेड नंबर-2 पर, शुभमन गिल को फायदा

ब्रूक के नंबर-1 बनते ही ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक बल्लेबाज ट्रेविस हेड भी एक पायदान के फायदे के साथ अब दुनिया के दूसरे नंबर के टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं।

भारतीय खेमे के लिए भी रैंकिंग से अच्छी खबर आई है। युवा स्टार शुभमन गिल ने जबरदस्त लंबी छलांग लगाई है। दो पायदान के सुधार के साथ गिल अब टेस्ट बल्लेबाजों की टॉप-10 सूची में 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, टॉप-10 में भारत के दो धुरंधर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल मजबूती से अपनी जगह बनाए हुए हैं।

इसके अलावा इंग्लैंड के बेन डकेट (15वें), जेमी स्मिथ (संयुक्त 23वें) और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स (40वें) स्थान पर पहुंच गए हैं।

गस एटकिंसन की टॉप-10 में एंट्री

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन के लिए यह हफ्ता दोहरी खुशियां लेकर आया। हाल ही में बेन स्टोक्स के साथ क्लब विवाद में नाम आने के बाद चर्चा में रहे एटकिंसन ने मैदान पर गेंद से जवाब दिया है। वे गेंदबाजों की रैंकिंग में 7 पायदान चढ़कर 10वें और ऑलराउंडर्स की लिस्ट में छठे स्थान पर पहुंच गए हैं।

वनडे रैंकिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतने का फायदा पाकिस्तानी गेंदबाजों को मिला है। स्पिनर अबरार अहमद 6 विकेट लेकर सीधे दूसरे नंबर पर आ गए हैं, जबकि तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी 4 पायदान की छलांग लगाकर 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं।