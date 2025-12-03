हर्षित राणा को दूसरे वनडे से पहले ICC ने सुनाई बड़ी सजा, पहले मैच में की थी आपत्तिजनक हरकत

Harshit Rana was sentenced by the ICC: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले भारत के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा मुश्किल केन पड़ते नजर आ रहे हैं। आईसीसी ने हर्षित को रांची वनडे में उनके अनुचित व्यवहार के लिए सजा सुनाई है। हालांकि, हर्षित के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है। वह आचार संहिता के आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन के दोषी पाये गए हैं।

आईसीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत के तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा को रांची में पहले ODI में साउथ अफ्रीका पर अपनी टीम की जीत के दौरान हुई एक घटना के लिए फटकार मिली है। हर्षित को ICC के प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ़ के लिए आचार संहिता के आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, जो “इंटरनेशनल मैच के दौरान बल्लेबाज़ के आउट होने पर उसकी बेइज्ज़ती करने वाली भाषा, हरकतें या इशारे करने या उससे आक्रामक रिएक्शन भड़काने से जुड़ा है।”

यह घटना साउथ अफ्रीका की इनिंग के 22वें ओवर में हुई, जब हर्षित ने प्रोटियाज बैटर डेवाल्ड ब्रेविस को आउट करते समय ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया। ऐसा माना गया कि इससे बैटर को अग्रेसिव रिएक्शन देने का मौका मिल सकता था, और हर्षित के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया। पिछले 24 महीनों में हर्षित की यह पहली गलती थी और दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने गलती मान ली और मैच रेफरी के एमिरेट्स ICC एलीट पैनल के रिची रिचर्डसन की सज़ा भी मान ली। भारत ने विराट कोहली की शानदार सेंचुरी की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच 17 रन से जीता, और सीरीज का दूसरा मैच बुधवार को रायपुर में होगा।