Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer : हर्षवर्धन राणे की नई फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ट्रेलर हुआ रिलीज , इस दिन आएगी फिल्म

सनम तेरी  कसम  से लोगों के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता हर्षवर्धन राणे की फिल्म अपकमिंग फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ का ट्रेलर आज यानी 8 अक्टूबर को रिलीज किया गया है।  बता दें इस फिल्म में हर्ष  के साथ सोनम बाजवा लीड एक्ट्रेस हैं। इसे दर्शकों से काफी रिस्पांस मिल रहा है।  ट्रेलर को देखकर दर्शकों को रोमांटिक फिल्म ‘सैयारा’ और ‘आशिकी 2’ की याद का आ जाएगी. फिल्म ‘सनम तेरी कसम’ के बाद हर्षवर्धन एक बार फिर बड़े पर्दे पर लवर बॉय का किरदार निभाते नजर आएंगे।  इस बार उनके साथ सोनम बाजवा लीड रोल में नजर आएंगी।  ट्रेलर में कई बेहतरीन डायलॉग्स भी सुनने को मिले हैं।  जिसके बाद से दर्शकों के बीच फिल्म की रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गयी है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

एक दीवाने की दीवानियत’ ट्रेलर

जारी किए गए ट्रेलर को देखकर ये साफ समझ आ रहा है फिल्म में प्यार, नफरत और तकरार तीनों ही देखने को मिलेंगे. ट्रेलर की शुरुआत में सोनम को फोकस में रखते हुए बैकग्राउंड में हर्षवर्धन का डायलॉग सुनाई देता है ‘तुझसे मोहब्बत करना ऐ सनम, मेरी जरूरत है और ये तेरे इस बदनसीब दीवाने की दीवानियत है’. उनका ये रोमांटिक डायलॉग दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. ट्रेलर में आगे एक बारिश का सीन भी है जिसे देख ‘आशिकी 2’ की याद आ जाती है. इसके अलावा आगे दोनों लवर्स के बीच तकराव भी देखने को मिलती है।  दोनों तकरार भरे डायलॉग को भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं. सोनम हर्ष से कहती हैं ‘तूने आज तक सिर्फ एक औरत की चूड़ी की खनक देखी है, अब तू एक औरत की सनक देखेगा’.

जुनूनी प्यार की कहानी

ट्रेलर में हर्षवर्धन कहते हैं कि जिसे वो सोनम से कहते नजर आते हैं कि ‘तुम सब से कहती फिरती हो न मैं तुम्हारी जिंदगी का रावण हूं, तो इतिहास का मैं पहला रावण हूं जो सीता को खुद घर छोड़ आएगा’. उनके इस डायलॉग ने सबका ध्यान खींच लिया. जिसके बाद से ये समझ आ गया है कि फिल्म में दो ऐसे लोगों की कहानी को दिखाया जाएगा जो एक दूसरे से जुनूनी प्यार करते हैं. ट्रेलर से ही लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी और कई फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। फिल्म दिवाली पर दस्तक देगी।

