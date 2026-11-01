48 साल से पानी नहीं पिया, दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट प्यास लगने पर पीते हैं- Coca-Cola

Warren Buffett: दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट अपनी निवेश रणनीति के साथ-साथ एक अनोखी आदत को लेकर भी चर्चा में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 96 साल के बफेट पिछले 48 सालों से सादा पानी नहीं पी रहे हैं। उनकी जगह प्यास बुझाने के लिए वह कोका-कोला पीना पसंद करते हैं। यह खुलासा एक पॉडकास्ट में के दौरान हुआ। जानकारी के मुताबिक एक बार बफेट को डिनर पर सादा या सोडा वाटर ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया।

बफेट की बेटी सूजी बफेट ने भी एक डॉक्यूमेंट्री में उनकी इस आदत का जिक्र किया था। रिपोर्ट के अनुसार, बफेट रोजाना करीब पांच कैन कोका-कोला पीते हैं और उन्हें चेरी कोक खास तौर पर पसंद है। वह मजाक में कहते हैं कि उनका शरीर एक-चौथाई कोका-कोला से बना है।

कोका-कोला से निवेश का रिश्ता

बफेट पहले पेप्सी पीते थे, लेकिन 1985 में एक पड़ोसी से चेरी कोक का सैंपल मिलने के बाद उनकी पसंद बदल गई। 1986 में उन्होंने कोका-कोला को बर्कशायर हैथवे की बैठकों का आधिकारिक पेय घोषित किया। इसके दो साल बाद, 1988 में बर्कशायर हैथवे ने कोका-कोला में बड़ा निवेश किया। कंपनी के करीब 40 करोड़ शेयर खरीदने के लिए लगभग 1.3 अरब डॉलर खर्च किए गए।

डिविडेंड से होती है बड़ी कमाई

कोका-कोला में निवेश से बर्कशायर हैथवे को नियमित डिविडेंड भी मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के 40 करोड़ शेयरों के आधार पर बर्कशायर को सालाना करीब 848 मिलियन डॉलर यानी लगभग 7,100 करोड़ रुपये का डिविडेंड मिल रहा है।

बफेट की यह कहानी उनके निवेश के सिद्धांत को भी सामने लाती है—ऐसे कारोबार में पैसा लगाना, जिसे आप अच्छी तरह समझते हों। हालांकि, पानी की जगह कोका-कोला पीना उनकी निजी आदत है; इसे सेहत के लिए सही विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। पर्याप्त पानी पीना शरीर के लिए जरूरी है।