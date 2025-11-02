भाई को मार डाला फिर प्रेग्नेंट भाभी का रेप और मर्डर; 15 साल के लड़के ने पार की हैवानियत की सारी हदें

Junagadh double murder: गुजरात के जूनागढ़ से एक दिलदहलाने वाली घटना सामने आयी है, जहां एक 15 साल नाबालिग लड़के ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी ने पहले अपने सगे भाई की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी। फिर अपनी जान की भीख मांग रही प्रेग्नेंट भाभी के साथ रेप किया और उसे भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी और उसका साथ देने वाली मां को भी गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना जूनागढ़ शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर शोभावदला गांव के खोडियार आश्रम की है, जहां पर मूल रूप से बिहार के रहने वाले नाबालिग ने अपने सगे भाई और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस आपराधिक घटना को 16 अक्टूबर को अंजाम दिया गया और शुक्रवार लाशों की बरामदगी के बाद पूरी घटना से पर्दा उठा। जिन्हें आरोपी ने अपनी मां की मदद से पांच फीट के एक गड्ढे में दबा दिया था।

बताया जा रहा है कि आरोपी एक डेयरी में काम करता था और उसे शराब पीने की लत थी। इस वजह से घर में अक्सर लड़ाई-झगड़े होते थे। बड़ा भाई आरोपी को बार-बार नशे की लत छोड़ने के लिए समझाता था, बड़ा भाई आरोपी से उसके कमाए पैसे भी रख लेता था और कथित तौर पर वह उसे पीटता था। जिससे वह अपने बड़े भाई से नफरत करने लगा था। इस वजह से उसने अपने भाई और फिर भाभी की हत्या कर दी।

आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि पहले उसने लोहे के एक रॉड से भाई के सिर पर तब तक वार किया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। फिर पति की हत्या के बाद डरी सहमी भाभी ने उससे जान बख्श देने की भीख मांगी। इस पर उसने अपनी भाभी से कहा कि अगर वह उसके साथ संबंध बनाएगी तो छोड़ देगा। आरोपी ने 6 महीने की प्रेग्नेंट भाभी के साथ रेप किया।

हालांकि, आरोपी को अपने भाई की हत्या का भेद खुलने का डर था इसलिए उसने घुटने से भाभी के पेट पर घुटने से वार करके और गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी ने अपनी भाभी के पेट पर इतनी क्रूरता से लात मारी कि भ्रूण गर्भाश्य से बाहर आ गया। इसके बाद आरोपी ने घर में पांच फुट गहरा गड्ढा खोदकर शवों को दफना दिया। फिर उनके कपड़ों में आग लगा दी और खून के धब्बे साफ कर दिए।

इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब बिहार में रहने वाले मृतक महिला के मायकेवालों ने विसावदर पुलिस से संपर्क किया। मायकेवालों ने जब उसकी सास से बात की तो उसने कहा कि महिला की दुर्घटना में मौत हो गई। जब उन लोगों ने हादसे की तस्वीरों की मांग की तो वह अलग-अलग बहाने बनाने लगे। शक बढ़ने पर परिवार के कुछ सदस्य बिहार के खगड़िया से विसावदर पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने बताया कि हिम्मतनगर थाना क्षेत्र में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। इसके बाद पुलिस ने जब लड़के और उसकी मां से पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि घटना के दिन नाबालिग आरोपी की मां घटनास्थल के पास नहीं थी। हालांकि, उसने सबूत मिटाने में अपने बेटे की मदद की थी। पुलिस का मानना ​​है कि अकेले नाबालिग के लिए इतना गरा गड्ढा खोदकर शवों को दफनाना संभव नहीं होता।