आई लव मौहम्मद के पोस्टर पर अपना फोटो लगा कर अन्य मुस्लिमों के घर पर लगा दिए, विरोध करने पर की मारपीट, शिकायत मिलने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार

मुरादाबाद:- मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर निवासी सरवर ने गांव के ही अन्य मुस्लिम के घर पर बिना मर्जी के ”आई लव मोहम्मद” लिखा बड़ा पोस्टर लगा दिया. तालिब ने पोस्टर लगाने का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गयी. पोस्टर लगाने के मामले में थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. इस पोस्टर पर सरवर आलम का फोटो भी लगा हुआ है. पुलिस ने सरवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया हैं.

दरअसल मामला उस समय सामने आया जब उमरी सब्जीपुर निवासी तालिब ने आरोप लगाया कि उसके घर पर गांव के ही सरवर आलम ने उसकी मर्जी के खिलाफ एक बड़ा पोस्टर लगा दिया. इस पोस्टर पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है. पोस्टर पर सरवर आलम का फोटो भी लगा हुआ हैं. जब मकान मालिक तालिब ने इसका विरोध किया तो सरवर आलम ने उसके घर मे घुस कर गाली गलौच और मारपीट भी की गई. लोगों की भीड़ जमा होती देखकर आरोपी मौके से भाग निकला. पीड़ित ने पूरे मामले की जानकारी थाना पुलिस में तहरीर दी. थानाध्यक्ष पाकबड़ा द्वारा आरोपी सरवर आलम के खिलाफ नए कानून की सख्त धाराओं 353, 333, 115, 352, 351, के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस ने शिकायत के आधार पर पोस्टर लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आपत्तिजनक पोस्टर लगाया गया था, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद