Health Tips :  रसोई में रखे ये मसाले बीमारियों के दुश्मन है!,  सेहत के लिए बड़े फायदेमंद

Health Tips : भारतीय रसोई में मौजूद मसाले स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखते है। इन मसालों में बीमारियों से लड़ने वाले तत्व पाए जाते है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों में भी यह सामने आया है कि ये मसाले पाचन तंत्र को बेहतर बनाने, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं।

सदियों से भारतीय घरों में हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च और मिर्च जैसे मसालों का इस्तेमाल घरेलू नुस्खों में किया जाता रहा है।

दालचीनी को लंबे समय से औषधीय मसाले के रूप में देखा जाता रहा है। शोध में पाया गया कि इसका सेवन भोजन के बाद इंसुलिन और ग्लूकागन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। कुछ अध्ययनों में यह भी देखा गया कि दालचीनी आंतों में मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया पर सकारात्मक असर डाल सकती है और औसत ब्लड शुगर लेवल को कम करने में सहायक हो सकती है।

इसके अलावा दालचीनी में एंटी-इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं, जो श्वसन और पाचन तंत्र से जुड़ी कुछ समस्याओं से सुरक्षा देने में मदद कर सकते हैं।

हल्दी

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन इसके सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय तत्वों में से एक है। शोधों में पाया गया है कि यह कुछ पौधों के अन्य यौगिकों के साथ मिलकर कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में अधिक प्रभावी हो सकता है।

इसके अलावा लंबे समय तक करक्यूमिन सप्लीमेंट लेने वाले बुजुर्गों में याददाश्त, ध्यान क्षमता और मूड में सुधार देखा गया।