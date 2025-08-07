उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लखनऊ का आज बदला मौसम, सुबह से खिली धूप, बरस सकता है पानी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातर बरसात हो रही है जिससे कुछ ​जिलों में बाढ़ के हालात हैं । वहीं राजधानी में व इससे से सटे जिलों में बुधवार को तेज बारिश हुई। जिससे लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को प्रयागराज, संत कबीर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, लखीमपुर, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अयोध्या में भारी बरसात हुई है।

लखनऊ में बारिश में कमी आने के आसार हैं लेकिन आज से मानसून में बदलाव देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी लखनऊ व आस—पास के जिलों में बुधवार को जमकर बरसात हुई है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन गुरुवार और शुक्रवार को अयोध्या सहित कई जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा लखनऊ में अब बारिश में कमी आएगी।