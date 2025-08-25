  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी,तेज हवा के साथ हो रही बरसात

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी,तेज हवा के साथ हो रही बरसात

इन दिनों पूरे यूपी में झमाझम बरसात होरही है। प्रदेश के राजधानी समेत कई जिलों में कल रात से बारशि हो रही है। वहीं आज लखनऊ में सुबह से ही बरसात की झरी लगी हुई है।

By Sudha 
Updated Date

लखनऊ। इन दिनों पूरे यूपी में झमाझम बरसात होरही है। प्रदेश के राजधानी समेत कई जिलों में कल रात से बारशि हो रही है। वहीं आज लखनऊ में सुबह से ही बरसात की झरी लगी हुई है। पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई. इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक-दो स्थानों पर तेज झोंकेदार हवाएं भी चलीं। मौसम विभाग ने 30 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है।

पढ़ें :- विधायक पूजा पाल, बोलीं-मुझे बीजेपी से खतरा नहीं, फिर दोहराया सपा पोषित माफिया कर सकते हैं मेरी हत्या

प्रदेश के इन जिलों में गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

आपको बता दें कि लखनऊ में कल रात से बारिश हो रही है। वहीं आज सुबह से ही बरसात शुरू हो गई जिससे लोगों में सिहरन मच गई है। आज बारिश रुक-रुक कर शहर को भिगो रही है बता दें कि कल भी दिन में कई बार हल्की बारिश हुई थी। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि आज सोमवार को बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 31 न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल से लखनऊ में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो रही है और आज सुबह तक बारिश होती रही।

यूपी मौसम विभाग के अनुसार अगस्त में 264 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 24 दिन में ही 307 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। आज भी लखनऊ सहित पूरे यूपी में बरसात होती रहेगी।

पढ़ें :- 15 हजार से अधिक अस्पताल बंद कर देंगे दो बीमा कंपनियों का कैशलेस इलाज
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

विधायक पूजा पाल, बोलीं-मुझे बीजेपी से खतरा नहीं, फिर दोहराया सपा पोषित माफिया कर सकते हैं मेरी हत्या

विधायक पूजा पाल, बोलीं-मुझे बीजेपी से खतरा नहीं, फिर दोहराया सपा पोषित...

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी,तेज हवा के साथ हो रही बरसात

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी,तेज हवा के साथ हो...

यूपी पुलिस की बड़ी सफलता, टूरिस्ट बस में 200 किलो विस्फोटक छिपाकर दिल्ली लेकर जा रहे उजैर और शाहनवाज को किया गिरफ्तार

यूपी पुलिस की बड़ी सफलता, टूरिस्ट बस में 200 किलो विस्फोटक छिपाकर...

संतोष जायसवाल बने मां बनैलिया विकास समिति के नए अध्यक्ष

संतोष जायसवाल बने मां बनैलिया विकास समिति के नए अध्यक्ष

‘मुख्य’ होकर भी मुख नहीं खोल रहे, जो ‘उप’ हैं पर हैं चुप...69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यार्थियों के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना

‘मुख्य’ होकर भी मुख नहीं खोल रहे, जो ‘उप’ हैं पर हैं...

UP Heavy Rain Alert : यूपी के 30 जिलों में सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट, रविवार को सोनभद्र में रिकॉर्ड बरसात

UP Heavy Rain Alert : यूपी के 30 जिलों में सोमवार को...