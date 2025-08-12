हीरो मोटोकॉर्प मार्केट में उतारेगी 1 लाख वाली मोटरसाइकिल, 20 अगस्त तक हो सकती लॉन्च, मचा देगी धूम

भारत में मोटरसाइकिल की दुनिया में हीरो मोटोकॉर्प मार्केट में उतारेगी कम बजट में शानदार बाइक जिसकी सवारी मचा देगी घूम। जी हां आपको बतादें कि अब हीरो मोटोकॉर्प भारत में ऐसी बाइक लांच करने के बारे में सोच रहा है। शानदार पार्ट बाइक चलाने की इच्छा जगायेगी।
नई दिल्ली। भारत में मोटरसाइकिल का बहुत क्रेज है। आज हर युवा की पहली पसंद बाइक है। आजकी generation मोटर बाइक के बिना लाइफ अधूरी समझते हैं। इसी को लेकर मोटरसाइकिल की दुनिया में हीरो मोटोकॉर्प मार्केट में उतारेगी कम बजट में शानदार बाइक जिसकी सवारी मचा देगी घूम। बतादें कि यह कार 1 लाख की कीमत की होगी। जो खरीदने वालों के बजट पर फिट रहेगी। जी हां आपको बतादें कि अब हीरो मोटोकॉर्प भारत में ऐसी बाइक लांच करने के बारे में सोच रहा है।
इसके शानदार पार्ट बाइक चलाने की इच्छा जगायेगी। हीरो मोटोकॉर्प 125cc बाइक को भारत में लॉन्च करने वाली है। इस बाइक के 19 या 20 अगस्त को लांच होने के आसार हैं। 20 अगस्त के बाद ये बाइक देश भर में अपनी धाक जमायेगी। मोटरसाइकिल की दुनिया में इस कंपनी की सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर और Xtreme 125R के रूप में तीन 125cc बाइक्स मौजूद है। इस बार कंपनी Glamour 125 का एक नया version लॉन्च करेगा। जिसकी तैयारी चल रही है।