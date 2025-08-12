  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. हीरो मोटोकॉर्प मार्केट में उतारेगी 1 लाख वाली मोटरसाइकिल, 20 अगस्त तक हो सकती लॉन्च, मचा देगी धूम

हीरो मोटोकॉर्प मार्केट में उतारेगी 1 लाख वाली मोटरसाइकिल, 20 अगस्त तक हो सकती लॉन्च, मचा देगी धूम

भारत में मोटरसाइकिल की दुनिया में हीरो मोटोकॉर्प मार्केट में उतारेगी कम बजट में शानदार बाइक जिसकी सवारी मचा देगी घूम। जी हां आपको बतादें कि अब हीरो मोटोकॉर्प भारत में ऐसी बाइक लांच करने के बारे में सोच रहा है। शानदार पार्ट बाइक चलाने की इच्छा जगायेगी।

By Sudha 
Updated Date

नई दिल्ली। भारत में मोटरसाइकिल ​का बहुत क्रेज है। आज हर ​युवा की पहली पसंद बाइक है। आजकी generation मोटर बाइक के बिना लाइफ अधूरी समझते हैं। इसी को लेकर मोटरसाइकिल की दुनिया में हीरो मोटोकॉर्प मार्केट में उतारेगी कम बजट में शानदार बाइक जिसकी सवारी मचा देगी घूम। बतादें कि यह कार 1 लाख की कीमत की होगी। जो खरीदने वालों के बजट पर फिट रहेगी। जी हां आपको बतादें कि अब हीरो मोटोकॉर्प भारत में ऐसी बाइक लांच करने के बारे में सोच रहा है।

पढ़ें :- कोलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर तीन महिलाओं ने​ किया आत्मदाह का प्रयास, सामने आया चौका देने वाला बयान

इसके  शानदार पार्ट बाइक चलाने की इच्छा जगायेगी। हीरो मोटोकॉर्प 125cc बाइक को भारत में लॉन्च करने वाली है। इस बाइक के 19 या 20 अगस्त को लांच होने के आसार हैं। 20 अगस्त के बाद ये बाइक देश भर में अपनी धाक जमायेगी। मोटरसाइकिल की दुनिया में इस कंपनी की सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर और Xtreme 125R के रूप में तीन 125cc बाइक्स मौजूद है। इस बार कंपनी Glamour 125 का एक नया version लॉन्च करेगा। जिसकी तैयारी चल रही है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

कोलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर तीन महिलाओं ने​ किया आत्मदाह का प्रयास, सामने आया चौका देने वाला बयान

कोलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर तीन महिलाओं ने​ किया आत्मदाह का प्रयास, सामने...

Fatehpur Tomb Case : सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल ने अमित शाह को पत्र लिखा, मामले की उच्चस्तीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की

Fatehpur Tomb Case : सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल ने अमित शाह...

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर दिखाई नरमी टैरिफ लगाने की समय सीमा पर की बढ़ोतरी

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर दिखाई नरमी टैरिफ लगाने की समय सीमा...

हरियाणा लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट इंजीनियर पदों के लिए निकली बंपर भर्ती, जल्द करें आवेदन, छूट न जाये मौका

हरियाणा लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट इंजीनियर पदों के लिए निकली बंपर...

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर किया वार, बोले-'पिक्चर अभी बाकी है', हम रुकेंगे नहीं

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर किया वार, बोले-'पिक्चर अभी बाकी...

मोदी कैबिनेट ने लिए तीन बड़े फैसले , चार नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, लखनऊ मेट्रो विस्तार और 18541 करोड़ रुपये की योजनाओं को दी मंजूरी

मोदी कैबिनेट ने लिए तीन बड़े फैसले , चार नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट,...