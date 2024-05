New Hero Splendor Plus XTEC 2.0 : जवां दिलों धड़काने आ गई फिर से नई हीरो स्प्लेंडर , जानें कीमत

New Hero Splendor Plus XTEC 2.0 : भारतीय सड़कों पर दमदार सवारी के रूप मं जाने वाली स्प्लेंडर का नया वर्जन हीरो स्प्लेंडर प्लस XTEC 2.0 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। कीमत की बात करें तो नई Hero Splendor Plus XTEC 2.0 की कीमत 82,911 रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है। कंपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल Splendor की 30वीं वर्षगांठ मना रही है। यह बाइक तीन डुअल-टोन कलर- मैट ग्रे, ग्लॉस ब्लैक और ग्लॉस रेड में लाई गई है।

लुक

Splendor+ XTEC 2.0 में हाई-इंटेंसिटी पोजिशन लैंप (HIPL) के साथ नया LED हेडलैंप और नया H-आकार का सिग्नेचर टेललाइट दिया गया है, जो इसे एक अलग लुक देता है। हालांकि, मॉडल में पहले की तरह ही परिचित सिल्हूट बरकरार रखा गया है।

डिजिटल स्पीडोमीटर जैसे फीचर्स

नई जनरेशन Splendor में इको-इंडिकेटर के साथ डिजिटल स्पीडोमीटर भी दिया गया है। नए इंस्ट्रूमेंट कंसोल में रियल-टाइम माइलेज इंडिकेटर (RTMI) के साथ-साथ कॉल, SMS और बैटरी अलर्ट के लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। बेहतर सुरक्षा के लिए बाइक को हैजर्ड लाइट से अपडेट किया गया है। कंपनी ने USB चार्जिंग, बेहतर आराम के लिए लंबी सीट और अधिक सुविधा के लिए हिंज-टाइप डिजाइन वाला बड़ा ग्लवबॉक्स जोड़ा है। इसमें एक नया डुअल-टोन पेंट स्कीम भी मिलती है।

पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो नई Hero Splendor Plus XTEC 2.0 में 100 cc का इंजन दिया गया है, जो 7.9 bhp की पावर और 8.05 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। ये पावरट्रेन आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम (i3S) के साथ आता है, जो 73 kmpl की क्लेम्ड फ्यूल एफिशियंशी प्रदान करता है। हीरो ने सर्विस इंटरवल को भी बढ़ाकर 6,000 किलोमीटर कर दिया है, जिससे रनिंग कास्ट भी कम होने वाली है। कंपनी 5 साल/70,000 किलोमीटर की वारंटी भी दे रही है।