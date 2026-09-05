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Hindu Raksha Dal: स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में उतरा हिंदू रक्षा दल, FIR को गलत बताते हुए दर्ज की आपत्ति

स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे और FIR को गलत बताते हुए पुलिस के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

By Kalpna Pandey 
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Hindu Raksha Dal: दिल्ली में स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर अब मामला और गरमा गया है। दरअसल स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर हिंदू रक्षा दल ने विरोध जताया है। संगठन से जुड़े लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे और उनका कहना है कि जिस मामले में FIR दर्ज की गई है, उसमें कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े होते हैं। थाने पहुंचने के बाद हिंदू रक्षा दल के लोगों ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दर्ज FIR को गलत बताया। संगठन की तरफ से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई गई।

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अब इस पूरे घटनाक्रम में दो बातें अहम हैं। पहली- स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ आखिर किन आरोपों में FIR दर्ज की गई है और दूसरी- हिंदू रक्षा दल इस FIR को गलत क्यों बता रहा है?

इसी को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। हिंदू रक्षा दल का कहना है कि स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर उनकी आपत्ति है और इसी वजह से संगठन के लोग सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। यानी मामला अब सिर्फ FIR तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश भी दिखाई दे रही है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर संगठन ने पुलिस के सामने अपना पक्ष रखा है। हालांकि, FIR को लेकर पुलिस का आधिकारिक पक्ष और जांच में आगे क्या सामने आता है, यह भी बेहद अहम होगा।

फिलहाल स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में हिंदू रक्षा दल के थाने पहुंचने के बाद इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। एक तरफ FIR के आधार पर पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ हिंदू रक्षा दल इसे गलत बताते हुए स्वतंत्र भारद्वाज के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस इस शिकायत और संगठन की आपत्ति पर क्या कार्रवाई करती है, जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर आगे क्या तस्वीर सामने आती है।

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