अक्टूबर शुरू होते ही लगा महंगाई का झटका, बढ़ गए LPG और ATF के दाम

LPG and ATF Price Hike : अक्टूबर महीने की शुरुआत पर आम जनता को महंगाई का झटका लगा है। गुरुवार से एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में 16 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की गई है, जबकि इंटरनेशनल बेंचमार्क में तेज़ी के कारण कमर्शियल LPG की कीमत में 19-किलो के सिलेंडर पर 62.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें 13.22% यानी लगभग ₹16 प्रति लीटर बढ़कर ₹121.28 से ₹137 प्रति लीटर हो गई हैं। ATF की कीमतों में लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी हुई है। कीमतों में इस बढ़ोतरी से घरेलू एयरलाइंस के लिए फ्यूल का खर्च बढ़ सकता है, क्योंकि ATF उनके ऑपरेटिंग खर्च का एक बड़ा हिस्सा होता है। ATF की कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब सरकार ने 1 अक्टूबर से ATF पर एक्सपोर्ट लेवी को ₹15 प्रति लीटर से घटाकर ₹10.5 प्रति लीटर कर दिया है। डीजल एक्सपोर्ट पर लगने वाली लेवी को भी ₹20 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 प्रति लीटर कर दिया गया है।

हालांकि, एक्सपोर्ट लेवी में कटौती सिर्फ ATF के एक्सपोर्ट पर लागू होती है और इसका मतलब जेट फ्यूल की घरेलू कीमत में कमी नहीं है। इसलिए, घरेलू ATF की कीमतों में हुई हालिया बढ़ोतरी घरेलू उड़ानें चलाने वाली एयरलाइंस के लिए मायने रखती है। इससे हवाई यात्रा महंगी हो सकती है।