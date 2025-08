पश्चिम बंगाल में अल्लाहू अक़बर न बोलने पर हिंदू महिलाओं पर हमला, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। हिंदू महिलाओं के द्वारा अल्लाह हु अकबर बोलने न पर मुस्लिम समाज की महिलाओं ने उन पर हमला कर दिया। वीडियो को भाजपा की बंगाल इकाई ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। वीडियो पश्चिम बंगाल के कोलकाता का बताया जा रहा है।

Shocking incident from Dhakuria Lake, Kolkata:

Some Muslim girls physically attacked a group of Hindu women after they refused to chant "Allah Hu Akbar."

When the Hindu women calmly stated,

"This is a public place, not a religious one. You can't force us, we are Hindus," they… pic.twitter.com/KKeoh3fLco

— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) August 4, 2025