अमेरिका की सियासत में ऐतिहासिक बदलाव: मुस्लिम, गे और अश्वेत नेताओं ने रचा इतिहास

वॉशिंगटन। बीते 3 नवंबर 2026 को अमेरिका में हुए चुनावों के नतीजों ने देश की राजनीति में इतिहास के नए अध्याय जोड़ दिए हैं। इस चुनाव में महिलाओं, अश्वेतों, मुस्लिमों और LGBTQ यानी लेस्बियन (Lesbian), गे (Gay), बाइसेक्सुअल (Bisexual), ट्रांसजेंडर (Transgender) और क्वीर या क्वेश्निंग (Queer/Questioning) लोगों के एक समूह और समुदाय से आने वाले नेताओं ने बड़ी सफलता हासिल की है। किसी ने पहली अश्वेत महिला गवर्नर बनने का रिकॉर्ड बनाया, तो किसी ने अमेरिकी सीनेट में पहली बार मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का इतिहास रच दिया। साथ ही पहली बार खुले तौर पर गे पुरुष भी अमेरिकी सीनेट के लिए चुने गए हैं।

आइए अब जानते हैं ऐसे मुख्य पांच नेताओं के बारे में, जिन्होंने अपनी जीत से अमेरिकी राजनीति में नई पहचान बनाई है:—

1. कीशा लांस बॉटम्स (Keisha Lance Bottoms): अमेरिका की पहली अश्वेत महिला गवर्नर

इस कामयाबी में सबसे पहला नाम कीशा लांस बॉटम्स का है। जॉर्जिया के गवर्नर चुनाव में जीत दर्ज कर उन्होंने अमेरिका में किसी राज्य की पहली अश्वेत महिला गवर्नर बनने का इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही वह जॉर्जिया की पहली महिला और पहली अश्वेत गवर्नर भी होंगी। बता दें कि इससे पहले वह अटलांटा की मेयर भी रह चुकी हैं। उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार रिक जैक्सन को हराया।

2. अब्दुल एल-सैयद (Abdul El-Sayed): अमेरिकी सीनेट के पहले मुस्लिम सदस्य

इसमें दूसरा बड़ा नाम मिशिगन के अब्दुल एल-सैयद का है। उन्होंने सीनेट चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को हराकर जीत हासिल की। इस जीत के साथ वह अमेरिकी इतिहास में सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले मुस्लिम सदस्य बन गए हैं। उनकी जीत को अमेरिकी राजनीति में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिहाज से बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

3. क्रिस पप्पास (Chris Pappas): सीनेट पहुंचने वाले पहले खुले तौर पर गे पुरुष

तीसरा नाम न्यू हैम्पशायर के क्रिस पप्पास का है। उन्होंने सीनेट चुनाव जीतकर अमेरिकी सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले खुले तौर पर गे पुरुष बनने का रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि, वह सीनेट के पहले LGBTQ सदस्य नहीं हैं। उनसे पहले टैमी बाल्डविन जैसी LGBTQ नेता अमेरिकी सीनेट में अपनी जगह पहले भी बना चुकी हैं।

4. डेब हालैंड (Deb Haaland): पहली मूल अमेरिकी महिला गवर्नर

इसमें चौथा नाम डेब हालैंड का है। न्यू मैक्सिको के गवर्नर चुनाव में जीत के साथ वह अमेरिका की पहली मूल अमेरिकी महिला गवर्नर बनने जा रही हैं। वह इससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में आंतरिक मामलों की मंत्री रह चुकी हैं। उनकी जीत अमेरिकी राजनीति में मूल अमेरिकी समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिहाज से भी ऐतिहासिक है।

5. पैगी फ्लानागन (Peggy Flanagan): सीनेट में पहुंचने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला

इस सफलता में पांचवां नाम मिनेसोटा की लेफ्टिनेंट गवर्नर पैगी फ्लानागन का है। उन्होंने सीनेट चुनाव जीतकर अमेरिकी सीनेट के लिए चुनी जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला बनने का इतिहास रच दिया है। वह ओजिब्वे समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। उनकी जीत से अमेरिकी संसद में मूल अमेरिकी महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक नए स्तर पर पहुंच गया है।