आतंकी गिरोह के ‘ह्यूमन GPS’ हिजबुल कमांडर बागू खान को सुरक्षाबलों ने किया ढेर, 100 से अधिक घुसपैठ में था इसका हाथ

जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर के गुरेज सेक्टर (Gurez Sector) में हुई मुठभेड़ के दौरान लंबे समय से वांटेड हिजबुल कमांडर आतंकी बागू खान उर्फ समंदर चाचा (Hizbul commander terrorist Bagu Khan alias Samandar Chacha) को सुरक्षा बलों ने शनिवार को मार गिराया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में 1995 से सक्रिय बागू खान को आतंकी गिरोहों में “ह्यूमन जीपीएस” (Human GPS) कहा जाता था। रक्षा विभाग (Defense Department) के सूत्रों ने बताया कि बागू खान पिछले तीन दशकों में 100 से अधिक घुसपैठ प्रयासों को अंजाम देने में शामिल रहा।

गुरेज सेक्टर (Gurez Sector) की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और गुप्त रास्तों की उसकी गहरी जानकारी के चलते, उसके नेतृत्व में अधिकांश प्रयास सफल रहे। यही वजह थी कि वह हर आतंकी संगठन के लिए खास महत्व रखता था।

वह मूल रूप से हिजबुल कमांडर (Hizbul Commander) था, लेकिन उसने लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) , जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) सहित सभी आतंकी संगठनों को गुरेज और आसपास के इलाकों से घुसपैठ कराने में मदद की। बागू खान को नैशेरा से घुसपैठ की कोशिश के दौरान सुरक्षाबलों ने ढेर किया। इस मुठभेड़ में एक अन्य आतंकी भी मारा गया। सूत्रों ने बताया कि वर्षों तक सुरक्षा बलों की निगरानी से बचता रहा बागू खान आखिरकार ताजा अभियान में मारा गया। बागू खान की मौत को आतंकी संगठनों की लॉजिस्टिक और घुसपैठ नेटवर्क पर बड़ा झटका माना जा रहा है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि उसकी मौत से एलओसी (LOC) के इस हिस्से में आतंकी गतिविधियों की योजना पर असर पड़ेगा।

बता दें कि यह मुठभेड़ गुरुवार को हुई उस कार्रवाई के बाद हुई है, जिसमें भारतीय सेना (Indian Army) ने गुरेज सेक्टर (Gurez Sector) में दो घुसपैठियों को मार गिराया था। फिलहाल सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बलों (Security Forces) की कड़ी निगरानी जारी है और कई इलाकों में गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं।