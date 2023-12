हॉलीवुड के फेमस एक्टर बेंजामिन जेफान्या ने 65 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Benjamin Zephaniah passes away: लोकप्रिय शो ‘पीकी ब्लाइंडर्स’ के अभिनेता और कवि बेंजामिन जेफान्या का 65 वर्ष की आयु में निधन (Benjamin Zephaniah dies at the age of 65) हो गया। उन्होंने ‘पीकी ब्लाइंडर्स’ में जेरेमिया जीसस की भूमिका निभाई थी। अमेरिका स्थित मीडिया आउटलेट वेरायटी के अनुसार, जेफानिया के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक बयान के अनुसार, आठ सप्ताह पहले ब्रेन ट्यूमर का पता चलने के बाद गुरुवार को उनकी मृत्यु हो गई।

बयान में आगे कहा गया, ‘बेंजामिन (Benjamin Zephaniah) की पत्नी पूरे समय उनके साथ थीं और जब वह गुजरे तो भी उनके साथ थीं।’ ‘हमने उसे दुनिया के साथ साझा किया और हम जानते हैं कि इस खबर से कई लोग हैरान और दुखी होंगे। बेंजामिन (Benjamin Zephaniah) एक सच्चे अग्रदूत और प्रर्वतक थे, उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया।

कविताओं, साहित्य, संगीत के विशाल संग्रह सहित एक अद्भुत करियर के माध्यम से, टेलीविजन और रेडियो, बेंजामिन (Benjamin Zephaniah) हमारे लिए एक आनंददायक और शानदार विरासत छोड़ गए हैं।’ बर्मिंघम, इंग्लैंड में बड़े होने के बाद, सफ़न्याह अंततः लंदन चले गए और 1980 में 22 साल की उम्र में अपनी कविता की पहली पुस्तक ‘पेन रिदम’ प्रकाशित की।

उन्होंने 13 और कविता पुस्तकें प्रकाशित कीं, जो अक्सर राजनीतिक विषयों से संबंधित होती थीं। 1985 के ‘द ड्रेड अफेयर’ में ब्रिटिश कानूनी प्रणाली के रूप में और 1990 के ‘रास्ता टाइम इन फिलिस्तीन’ में फिलिस्तीन की यात्रा से ली गई बातें।