​गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान कहा प्रधानमंत्री मोदी ने देश की प्रतिष्ठा को किया मजबूत, बिना अवकाश लिए 24 साल तक किया काम

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता के तौर पर सराहना की। उनकी 24 साल की लगातार जनसेवा की तारीफ़ की। शाह ने देश के प्रति मोदी के अटूट समर्पण की तारीफ़ करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल ने विकास की पहलों, जन-कल्याण के उपायों और देश की वैश्विक प्रतिष्ठा को मज़बूत करके भारत को एक नया रूप दिया है। एक्स पर एक पोस्ट में अमित शाह ने लिखा कि मोदी जी की दशकों की सेवा ने अपने आप में एक युग का निर्माण किया है। चाहे वह गरीबों को उनके अधिकार दिलाना हो, विकास में नए कीर्तिमान स्थापित करना हो, या वैश्विक मंचों पर देश का गौरव बढ़ाना हो, मोदी युग ने भारत को पूरी तरह से बदल दिया है।

गृहमंत्री नरेंद्र मोदी की दशकों की सेवा ने अपने आप में एक युग का निर्माण किया है। चाहे वह गरीबों को उनके अधिकार दिलाना हो, विकास में नए कीर्तिमान स्थापित करना हो, या वैश्विक मंचों पर देश का गौरव बढ़ाना हो, मोदी युग ने भारत को पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस नए भारत को गढ़ने के लिए जीवन भर के प्रयास की ज़रूरत थी और पीएम नरेंद्र मोदी ने वह प्रयास किया। 24 साल से भी ज़्यादा समय तक बिना एक भी छुट्टी लिए देश और उसके लोगों की सेवा करना उनके अटूट समर्पण का ही प्रमाण है। इसी वजह से उन्हें लोगों से इतना अभूतपूर्व स्नेह मिला। तीन बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और तीन बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर। लोगों का उन पर भरोसा, स्नेह और समर्थन हर गुज़रते दिन के साथ और भी बढ़ता गया है। पीएम मोदी ने यह मील का पत्थर तब हासिल किया, जब उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने कुल 8,931 दिन पद पर बिताए और इस तरह चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यह उपलब्धि मोदी के दशकों लंबे नेतृत्व और लगातार जनसेवा को रेखांकित करती है। वह आज़ादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने अपनी पार्टी को 2014, 2019 और 2024 में लगातार तीन लोकसभा चुनावों में जीत दिलाई है।