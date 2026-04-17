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Hormuz open Crude Oil :  होर्मुज़ खुलते ही कच्चे तेल में भारी गिरावट, बाजार में उछाल

Hormuz Reopens: Sharp Drop in Crude Oil as Hormuz Opens; Market Surges दुनिया भर की अर्थव्यवस्थों के लिए चुनौती बना होर्मुज़ का रास्ता खुलते ही बाजार में उछाल आ गया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से खोल दिया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Hormuz open Crude Oil :  दुनिया भर की अर्थव्यवस्थों के लिए चुनौती बना होर्मुज़ का रास्ता खुलते ही बाजार में उछाल आ गया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से खोल दिया है।अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने और होर्मुज़ स्ट्रेट के दोबारा खुलने की खबर के बाद कच्चे तेल की कीमतों 10 फीसदी तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से खोल दिया है। इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर की है।

पढ़ें :- ईरान ने 49 दिन बाद पूरी तरह से खोला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज , अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप ने कहा थैंक्स

बाजार में पहले आशंका थी कि ईरान-सम्बंधित तनाव के चलते होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद हो सकता है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ता। गौरतलब है कि दुनिया के कुल तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है।

बाज़ार को अब उम्मीद है कि पश्चिम एशिया के संघर्ष का जल्द ही समाधान निकल जाएगा. अब आने वाले दिनों में तेल की कीमतें और गिर सकती हैं, जिससे आम आदमी की जेब को बड़ी राहत मिल सकती है।

बाजार में घबराहट घटने के साथ ही कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें गिरकर करीब 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गईं, जबकि WTI क्रूड भी फिसलकर 8386 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में आ गया।

सीजफायर और बातचीत की संभावनाओं ने भी बाजार की धारणा को सकारात्मक बनाया है।

पढ़ें :- प्रतिबंधों का प्रहार: रूस-ईरान से तेल की सप्लाई पर संकट, क्या है भारत का नया 'इम्पोर्ट पोर्टफोलियो?

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