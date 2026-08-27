27 अगस्त 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज चमकेगी किस्मत, नई योजनाएं सफल होंगी

27 अगस्त 2026 का राशिफल: गुरुवार के दिन मिथुन राशि के लोगों की नौकरी और व्यापार में प्रगति के संकेत हैं। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धन लाभ के योग हैं। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा।

वृषभ – धैर्य और संयम से काम लें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन – नौकरी और व्यापार में प्रगति के संकेत हैं। नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिल सकता है।

कर्क – परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। भूमि, भवन या वाहन से जुड़े कार्यों में लाभ संभव है। माता का सहयोग प्राप्त होगा।

सिंह – आज भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। छोटी यात्राएं लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। सम्मान में वृद्धि होगी।

कन्या – आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला – आज दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। व्यापार में लाभ और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

वृश्चिक – आज शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। नौकरी में उन्नति के योग हैं। मन में उत्साह बना रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

धनु – आज विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी।

मकर – घर-परिवार से जुड़े कार्यों में व्यस्तता रहेगी। संपत्ति संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है। मानसिक शांति बनी रहेगी।

कुंभ – आज साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। व्यापारिक यात्रा लाभदायक हो सकती है।

मीन – आज धन लाभ के योग हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है।

आज का उपाय:- भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें तथा “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जप करें।