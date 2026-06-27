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27 जून 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों के बन रहे हैं यात्रा के योग, करियर में प्रगति होगी

आज का राशिफल - 27 जून 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

27 जून 2026 का राशिफल: 27 जून, शुक्रवार के दिन सिंह राशि के लोग आत्मविश्वास से कार्य करें, सफलता मिलेगी। आप भी जानिए आचार्य रत्नाकर तिवारी से क्या कहते हैं आपके सितारे…

पढ़ें :- 26 जून 2026 का राशिफल: नए संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं...जानिए क्या कहते हैं आपके भी सितारे?

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

वृषभ – आज रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। व्यापार में लाभ होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे।

मिथुन – आज भागदौड़ अधिक रहेगी, लेकिन मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कर्क – आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में सुख-शांति रहेगी। शुभ समाचार मिल सकता है।

पढ़ें :- 24 जून 2026 का राशिफल: मकर, कुंभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज का दिन है बेहद खास

सिंह – आज आत्मविश्वास से कार्य करें, सफलता मिलेगी। आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

कन्या – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। निवेश के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला – आज कार्यक्षेत्र में उन्नति के योग हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। अचानक धन लाभ की संभावना है। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

वृश्चिक – आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। व्यापार में नई योजनाएं लाभ देंगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा।

धनु – आज यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में प्रगति होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी।

पढ़ें :- 22 जून 2026 का राशिफल: आज धैर्य से काम लें, किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें...जानिए और क्या कहते हैं आपके सितारे?

मकर – आज आर्थिक मामलों में लाभ होगा। रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। वाणी में मधुरता रखें।

मीन – आज मानसिक शांति बनी रहेगी। धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आय में वृद्धि के योग हैं। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा।

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