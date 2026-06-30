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30 जून 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को आज कार्यस्थल पर मिलेगी सफलता, स्वास्थ्य में सुधार होगा

आज का राशिफल - 30 जून 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

30 जून 2026 का राशिफल: 30 जून, मंगलवार के दिन तुला राशि के लोगों भाग्य का साथ मिलेगा। आप भी जानिए आचार्य रत्नाकर तिवारी से कैसा रहेगा आपका दिन?

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मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नौकरी और व्यापार में लाभ के योग हैं। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा।

वृषभ – आज धन संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है। नई योजना पर कार्य आरंभ कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन – आज बुद्धिमानी और मधुर वाणी से कार्य बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

कर्क – आज भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

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सिंह – आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नेतृत्व क्षमता से लाभ मिलेगा। व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

कन्या – आज कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी। आज वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज यात्रा के योग बन सकते हैं।

वृश्चिक – आज धैर्य और संयम बनाए रखें। आज वाहन चलाते समय सावधानी रखें। निवेश सोच-समझकर करें।

धनु – आज जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। साझेदारी के कार्यों में लाभ होगा। नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं।

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मकर – आज प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी। शत्रु परास्त होंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

कुंभ – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।

मीन – आज घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। भूमि, भवन या वाहन संबंधी कार्यों में प्रगति होगी। माता का सहयोग मिलेगा।

 

 

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