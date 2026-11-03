03 नवम्बर 2026 का राशिफल : आज बन रहा है गजकेसरी योग का संयोग, मेष से मीन तक कई राशियों में लाभ का योग

03 नवम्बर 2026 का राशिफल: तीन नवंबर मंगलवार को मंगल कल कर्क राशि में संचार करेंगे जबकि चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में मघा नक्षत्र से होगा जहां गुरु और केतु के साथ चंद्रमा का युति संबंध बनेगा जो शुभाशुभ परिणाम देने वाला है। ऐसे में 3 नवंबर को गजकेसरी योग (Gajkesari Yoga) के साथ अनफा योग (Anapha Yoga) भी बनेगा जो शुभ फलदायी है लेकिन यहां केतु की वजह से गुरु चांडाल और ग्रहण योग भी बन जा रहा है। ऐसे में जानते हैं आचार्य रत्ना​कर तिवारी से 3 नवंबर का दिन मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा?

मेष – कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार में मधुरता बनाए रखें। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें।

वृषभ – आज रुके हुए कार्यों में प्रगति के संकेत हैं। व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक खर्च से बचें।

मिथुन – आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता से कार्य सफल हो सकते हैं। नए संपर्क लाभदायक रहेंगे। पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें। विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है।

कर्क – आज भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। घर में सुखद वातावरण रहेगा। पर्याप्त आराम करें।

सिंह – आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा हो सकती है। नए अवसरों का लाभ उठाएं। अहंकार से बचें।

कन्या – आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने से सफलता मिलेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार के बुजुर्गों का मार्गदर्शन लाभकारी होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला – आज साझेदारी और व्यावसायिक संबंधों में सुधार होगा। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। महत्वपूर्ण निर्णय सोचकर लें।

वृश्चिक – आज मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। परिवार के साथ समय बिताएं। जल्दबाजी से बचें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलने से कार्यों में गति आएगी। शिक्षा और यात्रा से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी।

मकर – आज जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। धैर्य रखें।

कुंभ – नए विचार और योजनाएं लाभदायक साबित हो सकती हैं। दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें।

मीन – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के अवसर मिलेंगे। परिवार में खुशियां रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।