Box Office Report: War 2 और Coolie की कमाई तीसरी रात कितनी बढ़ी, देखें Day 3 का कलेक्शन

बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन की फिल्म ‘वार 2’ और सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ को रिलीज हुए अब 3 दिन हो गए हैं। इस टाइम दोनों फिल्में एक दूसरे को टक्कर दें रहीं है।दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाई की नई नई इतिहास रच रहीं हैं। जहां ‘कुली’ ने 150 करोड़ से अधिक की कमाई की। वहीं, ‘वॉर 2’ अभी भी ‘कुली’ से पीछे है। तीसरे दिन भी दोनों ही फिल्मों की कमाई में कोई गिरावट नहीं हुई।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन की फिल्म ‘वार 2’ और सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ को रिलीज हुए अब 3 दिन हो गए हैं। इस टाइम दोनों फिल्में एक दूसरे को टक्कर दें रहीं है।दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाई की नई नई इतिहास रच रहीं हैं। जहां ‘कुली’ ने 150 करोड़ से अधिक की कमाई की। वहीं, ‘वॉर 2’ अभी भी ‘कुली’ से पीछे है। तीसरे दिन भी दोनों ही फिल्मों की कमाई में कोई गिरावट नहीं हुई। वहीं फिल्म के  कमाई की रफ्तार  रात में इतनी ज्यादा तेज हुई जो की कहने का कोई जवाब नहीं है। आइए जानते हैं…..

रात में ‘वॉर 2’ ने किया कमाल

Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म ‘वॉर 2’ ने तीसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर 33 करोड़ रुपये की कमाई की है। लेकिन फिल्म ने तीसरे दिन की रात 9 बजे तक सिर्फ 17.31 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसके बाद अकेले नाइट शो में फिल्म ने 15.69 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की। इसी के साथ फिल्म ने अब तक 142.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वहीं, तीसरे दिन सिनेमाघरों में फिल्म की हिन्दी ऑक्यूपेंसी कुल 31.42% रही, जिसमें सुबह के शो में 16.27%, दोपहर के शो में 34.60%, शाम के शो में 38.81%, और रात के शो में 35.99% रही। इस फिल्म में कियारा अडवानी मुख्य भूमिका में है।

‘कुली’ ने लगाई लंबी छलांग

वहीं दूसरी तरफ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 38.50 करोड़ की धमाकेदार कमाई की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां फिल्म ने रात 9 बजे तक सिर्फ 15.9 करोड़ रुपये की कमाई की, वहीं, फिल्म ने अकेले नाइट शो में 22.6 करोड़ रुपये का ही कलेक्शन किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 158.25 करोड़ की कमाई की है। वहीं, फिल्म के ऑक्यूपेंसी की बात करें तो तीसरे दिन ये कुल 80.70% रहा, जिसमें सुबह के शो में 46.51%, दोपहर के शो में 66.84%, शाम के शो में 70.90%, और रात के शो में 79.71% रही।

 

