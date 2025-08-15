  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘कर्जा तो लिया नहीं…’ राज कुंद्रा और दीपक कोठारी की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल, 60 करोड़ धोखाधड़ी केस

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुन्द्रा की मुश्किलें खत्म होने की नाम नही ले रही हैं। एक बार फिर दोनों  चर्चाओं में आ गए हैं। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। बिजनेसमैन दीपक कोठारी की शिकायत के आधार पर सेलिब्रिटी कपल के खिलाफ EOW (इकोनॉमिक ऑफेंस विंग) ने मामला दर्ज कर लिया है। यह मामला बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में डेब्ट-कम-इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है, जो अब बंद हो चुकी है। यहां  राज और शिल्पा ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया है।  

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुन्द्रा की मुश्किलें खत्म होने की नाम नही ले रही हैं। एक बार फिर दोनों  चर्चाओं में आ गए हैं। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। बिजनेसमैन दीपक कोठारी की शिकायत के आधार पर सेलिब्रिटी कपल के खिलाफ EOW (इकोनॉमिक ऑफेंस विंग) ने मामला दर्ज कर लिया है। यह मामला बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में डेब्ट-कम-इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है, जो अब बंद हो चुकी है। यहां  राज और शिल्पा ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया है।  इस मामले के बीच  सोशल मीडिया पर कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ है।  आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इस ऑडियो कॉल में क्या है।

पढ़ें :- शिल्पा शेट्टी ने लैक्मे फैशन वीक के तीसरे दिन रैंप वॉक कर दी कारीगरों को विनम्र श्रद्धांजलि

राज कुंद्रा की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल

मिली जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग में राज कुंद्रा और शिकायतकर्ता दीपक कोठारी की इस मामले को लेकर बातचीत हो रही है। हालांकि, अभी तक ऑडियो की प्रामाणिकता की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस ऑडियो में दीपक कोठारी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने जो पैसे दिए हैं, वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए थे। इस दूसरी तरफ से आवाज आती है कि ‘कर्जा तो लिया नहीं था मैंने आपसे, ये बात माननी ही  पड़ेगी आपको।’ इस वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिये अनुमान लगाया गया कि   दूसरा  आवाज़ राज कुंद्रा की है।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि मुंबई के बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के साथ डेब्ट-कम-इन्वेस्टमेंट की डील की थी। लेकिन इस डील में खटास तब आई जब कंपनी बंद हो गई और सेलिब्रिटी कपल 60 करोड़ रुपये बिजनेसमैन को नहीं दे पाया। इसके बाद दीपक कोठारी ने जुहू पुलिस स्टेशन में राज और शिल्पा के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई। इस मामले में धोखाधड़ी की राशि 10 करोड़ से अधिक थी, जिसकी वजह से पुलिस ने ये केस EOW को ट्रांसफर कर दिया।

पढ़ें :- Shilpa Shetty पर चढ़ा हॉटनेस का बुखार, इंटरनेट पर वीडियो ने मचाया बवाल

दीपक कोठारी का दावा

ईटी के अनुसार, कोठारी ने बताया कि उन्होंने शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट के तहत अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ रुपये और सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते के तहत अलग से 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। कोठारी ने साफ तौर पर कहा कि वो पैसा मांगने कि प्रैक्टिस कई बार किए लेकिन असफल रहे।

 

