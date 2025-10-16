'कितनी ही गलतियां की...' तलाक की खबरों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा जो की पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने रिश्ते पर काफी कुछ बोल चुकी हैं. गोविंदा और सुनीता की तलाक की खबरें तक सामने आ चुकी हैं, लेकिन अचानक ही सुनीता ने मीडिया के सामने आकर इन खबरों को गलत बताया था, जिसके बाद से ही तलाक की अटकलें बंद हो गईं। वहीं अब इस पूरे मामले पर गोविंदा ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है।

पत्नी संग तलाक की खबरों पर बोले गोविंदा

काजोल और ट्विंकल के साथ टॉक शो टू मच में गोविंदा नजर आए। इस मौके पर उन्होंने पहली बार अपनी तलाक की अफवाह पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी और बताया कैसे पत्नी सुनीता को वह माफ कर चुके हैं। गोविंदा ने बताया कि वह अपनी पत्नी सुनीता को फैमिली का चाइल्ड मानते हैं। उन्होंने कहा, ‘वह एक बच्चे की तरह है लेकिन उसे जो भी जिम्मेदारी मिली, उसने सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से पूरा किया है।

सुनीता की कई गलतियां माफ कर चुके हैं गोविंदा

बता दें कि गोविंदा ने सुनीता को लेकर कहा वह एक ईमानदार बच्चा है। उसके शब्द कभी गलत नहीं होते। कभी-कभी वह ऐसी बातें बोल देती हैं, जो उसे नहीं बोलनी चाहिए. उसने कितनी ही गलतियां की हैं… मैंने उसे और पूरे परिवार को कितनी ही बार माफ किया है.’ गोविंदा ने इस मौके पर अपनी पत्नी की तारीफ भी की. उन्होंने बताया कि कैसे वह सब कुछ भूलकर सिर्फ बच्चों का ध्यान भी रखती है।

गोविंदा और सुनीता की शादी को हुए 40 साल

बता दें कि कुछ दिन पहले खबर आईय थी कि गोविंदा और सुनीता काफी समय से अलग रह रहे हैं और इसी वजह से दोनों के तलाक की खबरें अक्सर आती रहती हैं। खुद सुनीता भी कई बार ऐसे बयान दे चुकी हैं, जिससे फैंस को लगा कि उनके और गोविंदा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि, अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक हैं। बता दें कि दोनों कि शादी को 40 साल हो गए हैं दोनों अपने शादीसुदा लाइफ से बहुत खुश हैं।