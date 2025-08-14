'अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाकर मुझे न्याय दिलाने वाले CM योगी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूं...' विधानसभा में बोलीं सपा विधायक पूजा पाल

UP Assembly Vision Document 2047: यूपी विधानसभा में ‘विज़न डॉक्यूमेंट 2047’ पर 24 घंटे मैराथन चर्चा के दौरान सपा की विधायक पूजा पाल ने अपराध के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने प्रयागराज में अतीक अहमद जैसे अपराधियों को दंड देकर कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का काम किया है। जिसके लिए वह सीएम योगी की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का धन्यवाद करती हैं।

दरअसल, सपा विधायक पूजा पाल के पति राजू पाल प्रयागराज पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक थे। जिनकी साल 2005 में हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में आरोप अतीक अहमद के परिवार पर लगा था। वहीं, अप्रैल 2023 में अतीक अहमद की उस समय हत्‍या कर दी गई, जब उन्‍हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। अब विधानसभा में सपा विधायक पूजा पाल ने प्रयागराज में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए सीएम योगी का धन्यवाद किया है।

पूजा पाल में सदन में कहा, “मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया। जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरी तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया। और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और न्याय देने का काम किया।” उन्होंने आगे कहा, “मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है।”

‘विज़न डॉक्यूमेंट 2047’ पर चर्चा के दौरान सपा विधायक ने कहा, “कल शायद प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे। पुनः दोबारा।” उन्होंने कहा, ‘मेरे जैसी पता नहीं कितनी महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया। पता नहीं कितनी माताओं की गोद सूनी कर दी गयी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाकरके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया।”

पूजा पाल की शादी के कुछ दिनों बाद पति की हुई थी हत्या

साल 2002 में राजू पाल ने पहली बार प्रयागराज पश्चिम विधानसभा सीट से अतीक अहमद के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। साल 2004 में अतीक लोकसभा के फूलपुर सीट से सांसद बने और विधानसभा सीट अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ़ के लिए छोड़ दी। इस उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव के करीबी अतीक के सामने मायावती ने अतीक के कट्टर विरोधी राजू पाल को टिकट दिया था। नतीजा चौंकाने वाला रहा था। राजू पाल ने 4,818 वोटों के मामूली अंतर से खालिद अजीम को हरा दिया। यह हार अतीक परिवार के लिए बड़ी चोट थी, क्योंकि 1989 से इस सीट पर अतीक का दबदबा था। इसके बाद राजू पाल की हत्या अतीक के गुर्गों ने की थी।

पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या उनकी शादी के कुछ दिन बाद ही कर दी गई थी। दरअसल, इस हत्या के पीछे की वजह चुनावी रंजिश थी। राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को चुनाव में हरा दिया था। इसके बाद फरवरी 2023 में राजू हत्या के एक प्रमुख गवाह उमेश पाल की प्रयागराज के सुलेम सराय इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उमेश और उनके गनरों पर कई राउंड फायरिंग और बम फेंके गए। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद मुख्य आरोपी थे। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 15 अप्रैल, 2023 की रात को प्रयागराज में मेडिकल जाँच के लिए ले जाते समय, पत्रकारों के भेष में आए लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी।