IAF Su-30MKI Crash : असम के कार्बी आंगलोंग में Su-30 MKI फाइटर जेट क्रैश, दोनों पायलट की मौत

IAF Su-30MKI Crash : असम के कार्बी आंगलोंग जिले में Su-30 MKI फाइटर जेट के क्रैश में इंडियन एयर फोर्स (IAF) के दो पायलट मारे गए। रूसी एयरक्राफ्ट के लापता होने के एक दिन बाद, भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुरवेश दुरगकर की मौत की पुष्टि की।

जानकारी के अनुसार, भारतीय वायुसेना का यह जेट एक ट्रेनिंग सॉर्टी पर था और गुरुवार को जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद रडार से गायब हो गया। भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट में कहा, ‘IAF स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुरवेश दुरगकर के निधन पर दुख जताता है, जिन्हें Su-30 क्रैश में जानलेवा चोटें आईं। IAF के सभी कर्मचारी गहरी संवेदना जताते हैं, और इस दुख की घड़ी में दुखी परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं।’

IAF acknowledges the loss of Sqn Ldr Anuj and Flt Lt Purvesh Duragkar, who sustained fatal injuries in the Su-30 crash. All personnel of the IAF express sincere condolences, and stand firmly with the bereaved family in this time of grief.

केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन एयरफोर्स के दोनों पायलट के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, ‘Su-30 क्रैश में स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुरवेश दुरगकर के जाने से बहुत दुख हुआ। देश के लिए उनकी हिम्मत और सेवा को हमेशा गर्व और आभार के साथ याद किया जाएगा। दुखी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। दुख की इस घड़ी में देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है।’