रिपब्लिक ऑफ कोरिया वायु सेना दल का जहाज जामनगर में हुआ लैंड, भारतीय वायु सेना ने की मदद

नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) ने ब्लैक ईगल्स एरोबेटिक टीम के नौ T-50B विमानों (Nine T-50B aircraft of the Black Eagles Aerobatic Team) और एक C-130 वाले रिपब्लिक ऑफ कोरिया वायु सेना दल को जामनगर में ट्रांजिट हॉल्ट के दौरान सहायता प्रदान की। भारतीय वायु सेना ने ब्लैक ईगल्स एरोबेटिक टीम के नौ T-50B विमानों और एक C-130 वाले रिपब्लिक ऑफ कोरिया वायु सेना दल को लैंडिंग और तकनीकी सुविधाओं, जिसमें कस्टम और इमिग्रेशन शामिल हैं के लिए पूरा समर्थन दिया। यह दल 31 जनवरी से एक फरवरी तक एयर फ़ोर्स स्टेशन जामनगर में रुका। जो वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में भाग लेने के लिए सऊदी अरब जा रहा था।

IAF provided full support towards landing and technical facilities, including customs and immigration to Republic of Korea Air Force contingent comprising of nine T-50B aircraft of the Black Eagles Aerobatic Team and one C-130. The contingent made a transit halt at Air Force… pic.twitter.com/m1358ra7tP — C PRO South Western Air Command (@SWAC_IAF) February 3, 2026

भारतीय वायु सेना ने ब्लैक ईगल्स एरोबेटिक टीम के नौ T-50B विमानों और एक C-130 वाले रिपब्लिक ऑफ कोरिया वायु सेना दल को लैंडिंग और तकनीकी सुविधाओं, जिसमें कस्टम और इमिग्रेशन शामिल हैं, के लिए पूरा समर्थन दिया।

सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज (General Authority for Military Industries) द्वारा स्थापित वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 दुनिया भर के तकनीकी विकास के माध्यम से रक्षा एकीकरण के भविष्य को प्रदर्शित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा समुदाय से जुड़ें और अद्वितीय नेटवर्किंग, विश्व स्तरीय शो सुविधाओं और गतिशील लाइव प्रदर्शनों का अनुभव करें। वर्ल्ड डिफेंस शो अपने तीसरे संस्करण में आठ से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। जो दो पवित्र मस्जिदों के संरक्षक, किंग सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद के शाही संरक्षण में आयोजित किया जाएगा। कई उन्नत शो सुविधाओं की पेशकश करते हुए WDS 2026 का उद्घाटन गर्व से महामहिम प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद, रक्षा मंत्री और GAMI के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। वर्ल्ड डिफेंस शो, ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री के लिए नेटवर्किंग करने, पार्टनरशिप बनाने, एक्सपर्टाइज शेयर करने और ज़बरदस्त इनोवेशन को सामने लाने का एक अनोखा प्लेटफॉर्म है। 2024 में उन्होंने 773 एग्जिबिटर्स की मेज़बानी की, 116 देशों से 441 ऑफिशियल डेलीगेशन का स्वागत किया।