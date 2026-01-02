  1. हिन्दी समाचार
  3. IAS Transfer: यूपी में हुए 21 आईएएस अफसरों के तबादले, पदोन्नति पाने वाले प्रमुख सचिव व सचिव को भी मिली नई तैनाती

उत्तर प्रदेश सरकार ने बीती देर रात 21 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। इसमें सचिव से प्रमुख सचिव बनने वाली अपर्णा यू को सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग से हटाकर राजस्व विभाग में प्रमुख सचिव बनाया गया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

इसमें सचिव से प्रमुख सचिव बनने वाली अपर्णा यू को सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग से हटाकर राजस्व विभाग में प्रमुख सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही, नेहा शर्मा को प्रभारी महानिरीक्षक निबंधक से महानिरीक्षक निबंधक, मोनिका रानी प्रभारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा से महानिदेशक स्कूल शिक्षा और योगेश कुमार प्रभारी आयुक्त एवं निबंधक सहकारी समितियां से आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता बनाए गए हैं।

डॉ. सारिका मोहन सचिव वित्त से सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, नवीन कुमार जीएस सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं परियोजना प्रशासक ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण से सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद तथा निदेशक भूमि अध्याप्ति बनाए गए हैं।

 

