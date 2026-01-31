IAS Transfer: यूपी में 6 आईएएस अफसरों के हुए तबादले, नगेंद्र प्रताप को बनाया गया मंडलायुक्त आगरा

IAS Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार शाम को 6 आईएएस अफसरों के तबादले किए। इसमें नगेंद्र प्रताप को मंडलायुक्त आगरा बनाया गया है। प्रशांत ​कुमार को नगर आयुक्त फिरोजाबाद एवं उपाध्यक्ष फिरोजाबाद—शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, विवेक कुमार श्रीवास्तव को मुख्य विकास अधिकारी मऊ, मनीष मीणा को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे आद्योगिक विकास प्राधिकरण, डॉ पूजा गुप्ता को मुख्य विकास अधिकारी मथुरा और रणवीर प्रसाद को वर्तमान पद के साथ आयुक्त खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।