ICC Champions Trophy 2025 : 16 साल में पहली बार ग्रुप चरण से मेजबान टीम बाहर, जानें गत चैंपियन पाकिस्तान से कहां हुई चूक?

त चैंपियन और मेजबान पाकिस्तान (Pakistan ) का सफर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (Champions Trophy 2025) में ग्रुप चरण में ही थम गया है। न्यूजीलैंड (New Zealand) की बांग्लादेश (Bangladesh) पर पांच विकेट से जीत के साथ ही पाकिस्तान की सभी उम्मीदें खत्म हो गई और ग्रुप ए से भारत तथा न्यूजीलैंड (India and New Zealand) सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहे।