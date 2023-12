ICC ने Player of the Month के विजेता का किया ऐलान, एक और दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में थी टक्कर

ICC Men’s Player of the Month for November 2023 Winner: आईसीसी ने नवंबर 2023 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए तीन खिलाड़ियों को नोमिनेट किया था। जिसमें एक भारतीय और दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का नाम शामिल था। अब आईसीसी ने नवंबर 2023 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के विजेता की घोषणा कर दी है।

नवंबर 2023 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड (Travis head) ने जीता है। हेड ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल में शतकीय पारी खेलकर अपनी टीम को छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) और ऑस्ट्रेलियाई ऑल राउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) को पीछे छोड़ा है। मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप के दौरान अफगानिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक दोहरा शतक बनाया, जबकि शमी ने उसी टूर्नामेंट के दौरान गेंद से शानदार प्रदर्शन किया था।