ICC ODI Rankings: किंग कोहली वनडे में फिर नंबर-1 बनने के करीब, शुभमन गिल को हुआ नुकसान

ICC ODI Rankings: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट वनडे में फिफ्टी के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो पारियों में उन्होंने शतक जड़ा है। जिसके बाद कोहली बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचने से महज 32 रेटिंग पॉइंट दूर हैं। 

By Abhimanyu 
Updated Date

ICC ODI Rankings: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट वनडे में फिफ्टी के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो पारियों में उन्होंने शतक जड़ा है। जिसके बाद कोहली बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचने से महज 32 रेटिंग पॉइंट दूर हैं।

पढ़ें :- किंग कोहली का 'विराट फार्म' जारी, भारत ने दिया दक्षिण अफ्रीका को 359 रनों का लक्ष्य

भारत के स्टार विराट कोहली ने अपना 83वां इंटरनेशनल शतक बनाया और लेटेस्ट ICC मेन्स प्लेयर रैंकिंग में ऊपर आ गए हैं। कोहली ने रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की तीन मैचों की ODI सीरीज़ के पहले मैच में सिर्फ़ 120 गेंदों पर शानदार 135 रन बनाए और इसके चलते 37 साल के कोहली ODI बैट्समैन की लेटेस्ट रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर आ गए।

कोहली की रेटिंग 751 पॉइंट्स हो गई है, और दाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ को अब ODI बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में टॉप पर मौजूद टीम के साथी रोहित शर्मा से सिर्फ़ 32 रेटिंग पॉइंट्स की कमी है। कोहली पिछले दशक के आखिर में तीन साल से ज़्यादा समय तक नंबर 1 रैंक वाले बल्लेबाज़ थे, लेकिन अप्रैल 2021 में पाकिस्तान के बाबर आज़म के उन्हें टॉप से ​​हटाने के बाद से वह टॉप पर नहीं रहे हैं।

रोहित ने दूसरे नंबर पर मौजूद न्यूज़ीलैंड के डेरिल मिशेल और तीसरे नंबर पर मौजूद अफ़गानिस्तान के इब्राहिम ज़दरान पर अपनी बढ़त बढ़ा ली है, जबकि कोहली अपने साथी शुभमन गिल को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर आ गए हैं और टॉप पर मौजूद भारत के पूर्व कप्तान पर बढ़त बना ली है।

पढ़ें :- World Cup 2027 : विराट कोहली के वर्ल्ड कप 2027 खेलने पर बैटिंग कोच का बड़ा बयान, बोले- जब अच्छा खेल रहे फिर यह सवाल क्यों?

