ICC U-19 ODI World Cup 2026 : भारत के सामने अमेरिका को 107 रनों पर ढेर, हेनिल पटेल ने झटके पांच विकेट

बुलवायो। अमेरिकी टीम (American Team) 35.2 ओवर में 107 रन पर सिमट गई। इस तरह भारत को अंडर-19 विश्व कप (Under-19 World Cup) के पहले मैच में 108 रन का लक्ष्य मिला है। फिलहाल खेल बारिश की वजह से रुका हुआ है। बुलवायो में जैसे ही भारतीय ओपनर्स बल्लेबाजी के लिए उतरे, तेज बारिश शुरू हो गई। इससे पहले भारत की ओर से तेज गेंदबाज हेनिल पटेल (Fast Bowler Henil Patel) ने पांच विकेट झटके। वहीं, दीपेश देवेंद्रन, आरएस अम्ब्रिश, वैभव सूर्यवंशी और खिलन पटेल को एक-एक विकेट मिला। एक खिलाड़ी रन आउट हुआ।

अमेरिका की ओर से सात खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सके। इनमें से तीन खिलाड़ी कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव, ऋषभ शिम्पी और रित्विक अप्पीडी खाता तक नहीं खोल सके। अमरिंदर गिल एक रन, अमोघ अरेपेल्ली तीन रन, अदित कप्पा पांच रन, सबरीश प्रसाद सात रन बनाकर आउट हुए। वहीं, साहिल गर्ग और अर्जुन महेश ने 16-16 रन की पारी खेली। अदनित झाम्ब 18 रन और नीतीश सुदिनी 36 रन बनाकर आउट हुए।