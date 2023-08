चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा...सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बोले राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा। भारत के विचार की रक्षा करना’।

Come what may, my duty remains the same.

Protect the idea of India.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 4, 2023